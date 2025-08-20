Alckmin encontra Motta e pede urgência a votações para apoio a setores após taxação dos EUA Vice-presidente diz que textos são voltados para ‘preservar emprego e produção de produtos’ afetados por taxa de 50% Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h34 ) twitter

Alckmin levou pedidos do governo para apoio a empresas ligadas a taxação

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, pediu apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para votação de propostas do Planalto em resposta à taxação dos Estados Unidos ao Brasil.

A lista foi elencada em encontro na Câmara nesta quarta-feira (20), e conta com a medida provisória “Brasil Soberano”, criada para apoio a setores, além de uma relação de propostas ligadas ao comércio exterior. (Veja relação no fim do texto).

“Pedimos urgência aos dois projetos que estabelece um apoio para preservar emprego e preservar a produção dos produtos afetados pela tarifa de 50% dos exportadores brasileiros aos Estados Unidos”, afirmou Alckmin.

O ministro também disse que a intenção do Planalto é conseguir apoio para aprovação das propostas o mais rápido possível, com destaque a necessidade de análise da proposta que suspende tributos de empresas exportadoras, chamado de Reintegra.

“Quanto mais rápido aprovar, melhor. A MP está em vigência, agora o PLP só vai entrar em vigência quando a lei for aprovada, então quanto mais rápido, melhor”, complementou.

Além dos envios do Planalto, o governo aponta 15 iniciativas que estão no Congresso, com destaque para acordos internacionais. Veja a lista completa:

Congresso Nacional

MPV 1309/2025 - Plano Brasil Soberano

Câmara dos Deputados

PLP 463/2017 - Isenção de ISS para exportação de serviços

PL 6139/2023 - Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação

PL 5719/2023 - BNDES Exim

PL 5128/2023 - Desburocratização da defesa comercial

Acordos Internacionais - na Câmara

MSC 1253/2024 - Acordo sobre o Comércio de Aeronaves Civis (OMC)

MSC 801/2024 - Convenção Aduaneira TIR (1975)

PDL 395/2024 - Acordo sobre Comércio Eletrônico do MERCOSUL

PDL 394/2024 - Acordo Marco do MERCOSUL (profissões técnicas)

PDL 723/2024 - ACFI Brasil–São Tomé e Príncipe

Senado Federal

PLP 168/2025 - Medidas para mitigar impactos de tarifas adicionais

PL 4423/2024 - Normas gerais sobre comércio exterior de mercadorias

Acordos Internacionais - no Senado

PDL 159/2022 - Eliminação de cobrança de roaming no MERCOSUL

PDL 609/2021 - ACFI Brasil–Índia

PDL 391/2024 - Protocolo sobre dupla tributação Brasil–Índia

PDL 610/2021 - ACFI Brasil–Guiana

PDL 170/2022 - Acordo do MERCOSUL sobre contratos internacionais de consumo

PDL 171/2022 - Emenda ao Protocolo de Montevidéu (comércio de serviços).

