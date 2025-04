Mulher e criança caem de plataforma na Rodoviária do Plano Piloto no DF Caso aconteceu na manhã de domingo e foi registrado por câmeras de segurança ; veja vídeo Brasília|Jaqueline Fernandes, do R7, em Brasília 07/04/2025 - 13h10 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h11 ) twitter

Uma mulher e uma criança caíram da plataforma da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, por volta das 11h da manhã deste domingo (6). As imagens de câmeras de segurança registraram o momento (veja abaixo). No vídeo é possível ver, às 11h02 e 54 segundos, dois corpos aparecem caindo da parte superior do terminal.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, a mulher, de 33 anos, teria pulado para tentar salvar a criança que caiu primeiro. Durante a queda, uma pessoa que estava no nível inferior também foi atingida — mas o vídeo não mostra o que aconteceu depois disso.

Queda foi grava por câmeras de segurança Reprodução/Arquivo pessoal - 06.04.2025

A mulher foi socorrida consciente, com dores nas pernas e costas, e levada ao Hospital de Base. A criança recebeu atendimento do SAMU e também foi encaminhada ao hospital. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela. A administração da rodoviária informou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

O R7 também entrou em contato com a empresa responsável por gerir a Rodoviária após a concessão do Governo do DF. Até a publicação desta reportagem, no entanto, não houve posicionamento.

