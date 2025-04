Mulher é morta com tiros enquanto pilotava moto no Distrito Federal Caso é investigado como feminicídio pela Polícia Civil; mulher foi morta com cinco disparos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/04/2025 - 10h03 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h03 ) twitter

Caso é investigado pela PCDF Joel Rodrigues/ Agência Brasília - arquivo

Uma mulher foi morta com cinco tiros enquanto pilotava uma motocicleta no Distrito Federal na tarde desta terça-feira (8). O crime aconteceu por volta de 15h30 na BR-040 na ADE (Área de Desenvolvimento Econômico) Polo JK. Segundo informações da Polícia Civil, o caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) como feminicídio.

A vítima, de 51 anos, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e teve a morte declarada no local.

O crime teria sido cometido por um homem que estava em um veículo cinza que fugiu do local logo após efetuar os disparos. A Polícia Civil ainda investiga a motivação do crime.

