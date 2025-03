Mulher tem silicone arrancado com faca por marido no DF; homem foi preso em flagrante Mulher estava recém-operada e foi encaminhada ao Hospital de Base Brasília|Do R7 30/03/2025 - 16h00 (Atualizado em 30/03/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prótese foi arrancada com uma faca de cozinha PMDF/ reprodução - 30.03.2025

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) prendeu um homem, na madrugada deste domingo (30), suspeito de ter agredido a mulher com socos e arrancado uma prótese de silicone dela com uma faca. Ela está recém-operada. Após retirar a prótese com uma faca de cozinha, o homem jogou o silicone pela janela.

O caso aconteceu no Núcleo Bandeirante, região administrativa do DF. Segundo a PMDF, a mulher teria sido agredida pelo marido com murros na cabeça e costas.

Quando a polícia chegou no local, ele confessou o crime. Os policiais tiveram que fazer uma varredura na área externa da casa para poder encontrar a prótese. O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. Já a mulher foi encaminhada pelo CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF) até o Hospital de Base de Brasília.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp