Na Rússia, Lula participa de jantar no Kremlin ao lado de Putin Petista está no país a convite de russo, para celebrações dos 80 anos da vitória russa sobre os nazistas, na Segunda Guerra Mundial Brasília|Do R7 08/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 08/05/2025 - 19h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Putin e Lula sentaram-se lado a lado Ricardo Stuckert/Presidência da República - 8.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva jantou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira (8), no Grande Palácio do Kremlin, residência oficial do chefe de Estado russo. Lula e Putin sentaram-se lado a lado no evento, que ocorreu às 13h desta quinta, no horário de Brasília (DF). Foi a primeira agenda de Lula na Rússia, onde o petista está desde o início da tarde dessa quarta (7). O brasileiro viajou ao país convidado por Putin, para participar das celebrações dos 80 anos da vitória russa sobre os nazistas, na Segunda Guerra Mundial.

Putin e o brasileiro devem ter uma reunião bilateral na sexta-feira (9) — a expectativa gira em torno da assinatura de acordos em ciência e tecnologia e da ampliação das parcerias estratégicas entre Brasil e Rússia.

Na conversa, os dois líderes também devem conversar sobre a guerra na Ucrânia. O conflito no Leste Europeu já dura mais de três anos.

O dia da vitória, o feriado mais importante da Rússia, celebrado em 9 de maio com um desfile cívico-militar. É esperada a presença de 29 líderes mundiais, como o presidente da China, Xi Jinping.

‌



Na Rússia, Lula também deve conversar com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O político tinha um encontro marcado com o brasileiro em dezembro do ano passado, mas a agenda precisou ser cancelada devido à internação do presidente. Lula sofreu uma queda e precisou passar por cirurgia.

A convite do petista, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), participa da comitiva. Também acompanham Lula na visita à Rússia os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

‌



O grupo também será composto pelo assessor da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, pelo embaixador do Brasil na Rússia, Rodrigo de Lima Baena Soares, e pelo vice-presidente da Câmara, deputado Elmar Nascimento (União-BA).

Ida à China

Na sequência, Lula segue para a China. A visita está prevista para segunda (12) e terça (13) da semana que vem e marca a participação do petista na 4ª reunião ministerial do Fórum China-Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos). A comitiva do petista que vai ao país asiático ainda não está definida.

‌



Será a segunda visita oficial de Lula à China neste terceiro mandato. A viagem anterior ocorreu em abril de 2023, retribuída por Xi Jinping em novembro do ano passado, após a Cúpula do G20, sediada pelo Brasil. Além disso, os dois líderes tinham se encontrado em 2023 na Cúpula dos Brics, na África do Sul.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp