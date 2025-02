Embaixador André Aranha Lago é escolhido para presidir COP30 Ana Toni, secretária do Meio Ambiente, será a diretora-executiva da conferência; decisões foram tomadas por Lula Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 13h44 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

André Aranha e Ana Toni liderarão COP 30 José Cruz/Agência Brasil/20-11-23

O embaixador André Aranha foi escolhido nesta terça-feira (21) para presidir COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que será realizada em novembro deste ano, em Belém (PA). A decisão foi tomada durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

Ana Toni será a diretora-executiva da agenda.

Aranha atua como secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. Já Ana é secretária de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Os nomes de ambos eram os favoritos na disputa.

O presidente da COP30 afirmou estar honrado com o convite de Lula e disse que vai construir uma conferência com a participação da sociedade civil. Durante conversa com jornalistas, Aranha foi questionado sobre possível esvaziamento da agenda por parte dos Estados Unidos de Donald Trump.

‌



“Os Estados Unidos são atores essenciais, não só por ser a maior economia do planeta, mas um dos maiores emissores. E também tem trazido respostas para a mudança do clima, como tecnologias. Estamos todos ainda analisando as decisões de Trump, mas não há a menor dúvida que terá impacto significativo na preparação da COP e na maneira de lidar com o fato de um país tão importante estar desligando do processo do Acordo de Paris”, afirmou.

Aranha disse não acreditar em eventual boicote por parte dos Estados Unidos. “Não conversamos sobre o tema, mas vamos ver de que maneira esse processo pode acontecer da maneira mais construtiva. É uma decisão soberana”, completou o presidente da conferência.

‌



Segundo o embaixador, um dos temas que será abordado na agenda ambiental será o financiamento, principalmente por parte de países ricos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

COP30

A COP30 será realizada em Belém, e o governo federal anunciou a destinação de R$ 1,3 bilhão em investimentos na capital paraense. Nesse sentido, os recursos serão investidos por meio de convênio entre a Itaipu Binacional, Governo do Pará e a Prefeitura de Belém para revitalizar a cidade, envolvendo qualificação de vias, aumento da rede de esgotamento sanitário, revitalização do Complexo do Ver-o-Peso, entre outras.

‌



No ano passado, Lula garantiu que o governo federal “não vai medir esforços para ajudar tanto a prefeitura de Belém quanto o governo do estado” na preparação para receber o evento, o primeiro do tipo na região amazônica. “Vamos ter que melhorar muito os serviços básicos da cidade para fazer as coisas acontecerem”, destacou na ocasião.

As ações em torno da COP30 estão concentradas em uma secretaria extraordinária criada por Lula. O órgão está sob o guarda-chuva da Casa Civil e funcionará até junho de 2026. A finalidade é “coordenar, articular, orientar e monitorar” as atividades da União, do Governo do Pará e da Prefeitura de Belém para a realização da conferência junto à ONU.