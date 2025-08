Ney Ferraz pede demissão da Secretária de Economia do DF após condenação por corrupção Daniel Izaias, do Inas, vai substituir Ney Ferraz, segundo confirmou o próprio governador Ibaneis Rocha Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 01/08/2025 - 18h05 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h07 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ney Ferraz Júnior foi demitido da Secretaria de Economia do DF pelo governador Ibaneis Rocha.

Ele foi condenado a nove anos e nove meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

As acusações referem-se ao período em que presidiu o Iprev/DF, de 2019 a 2022.

Ainda cabe recurso da decisão do Tribunal de Justiça do DF e o MPDFT está analisando os efeitos da condenação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ney Ferraz foi condenado no início de julho Benné Mendonça – Ascom/SEEC - 10.12.2024

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, aceitou o pedido de demissão de Ney Ferraz Júnior, secretário de Economia do DF.

Daniel Izaias de Carvalho, diretor-presidente do Inas (Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal) assumirá seu lugar.

Ibaneis definiu Ferraz como “um grande profissional e um irmão de vida. Saiu para se dedicar a sua defesa sem a pressão da mídia”, apontou o governador.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ferraz havia sido condenado, no início de julho, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) a nove anos e nove meses de prisão.

‌



O ex-chefe da pasta era acusado por corrupção e lavagem de dinheiro, enquanto Ney presidiu o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iprev/DF), entre 2019 e 2022.

Daniel Izaias, bacharel em contabilidade e economia, com MBA em finanças, tem ainda mestrado e doutorado em administração pública, reforçando sua experiência na área.

‌



Absolvido em primeira instância

De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), os atos ilícitos foram praticados no credenciamento e alocação de recursos do Iprev nos fundos e títulos públicos.

“Como a decisão do Tribunal de Justiça é recente, o MPDFT vai analisar quais são seus efeitos e se alguma medida deve ser tomada”, afirmou a instituição à reportagem.

‌



Em fevereiro, o secretário foi absolvido da acusação de corrupção e condenado por lavagem de dinheiro em primeira instância. Após o MPDFT recorrer, a 1ª Turma Criminal proferiu a sentença cinco meses depois.

Ainda cabe recurso da decisão.

