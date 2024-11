Nome de Bolsonaro aparece 530 vezes no relatório da PF; ex-presidente nega acusações Documento foi liberado nesta terça-feira (26) pelo STF; ex-presidente diz que golpe nunca esteve em seu dicionário Brasília|Do R7, em Brasília 26/11/2024 - 19h56 (Atualizado em 26/11/2024 - 19h58 ) twitter

Nome de Bolsonaro aparece ao menos 550 vezes no relatório da PF sobre suposto golpe de Estado Valter Campanato/Agência Brasil - 18.10.2023

O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece ao menos 530 vezes no relatório elaborado pela PF (Polícia Federal) sobre o suposto golpe de Estado. O documento na íntegra foi divulgado nesta terça-feira (26) pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O ex-chefe do Executivo rebateu as informações da investigação policial e afirmou que a palavra golpe “nunca esteve no dicionário”.

O STF divulgou o relatório elaborado pela PF. A corporação menciona o ex-presidente em diversas partes do documento e afirma que Bolsonaro “planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que queria a concretização de um golpe de Estado”. O político, no entanto, nega as acusações.

“Vamos tirar da cabeça essa história de golpe, ninguém vai dar golpe com general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que estão falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu falaria ‘tudo bem, e o after day? Como fica o dia seguinte? Como fica o mundo perante a nós? Todas as medidas possíveis dentro das quatro linhas, dentro da Constituição, estudei”, disse Bolsonaro.

“Golpe de Estado tem que ter a participação de todas as Forças Armadas, senão não é golpe de Estado. Ninguém dá golpe de Estado em um domingo, em Brasília, com pessoas que estavam aí com bíblias debaixo do braço e bandeira do Brasil na mão, nem usando estilingue e bolinha de gude e muito menos batom. Não tinha um comandante”, acrescentou.

O relatório levou ao indiciamento de Bolsonaro e mais 36 pessoas. A PF indiciou os investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Veja a lista completa dos indiciados:

Jair Messias Bolsonaro , ex-presidente da República

, ex-presidente da República Mauro Cesar Barbosa Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Anderson Gustavo Torres , ex-ministro da Justiça e Segurança Pública

, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Augusto Heleno Ribeiro Pereira , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira , ex-ministro da Defesa

, ex-ministro da Defesa Walter Souza Braga Netto , ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022

, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022 Valdemar Costa Neto , presidente do PL

, presidente do PL Alexandre Rodrigues Ramagem , deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Investigação)

, deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Investigação) Filipe Garcia Martins , ex-assessor especial para assuntos internacionais de Bolsonaro

, ex-assessor especial para assuntos internacionais de Bolsonaro Ailton Gonçalves Moraes Barros , ex-major do Exército

, ex-major do Exército Alexandre Castilho Bitencourt da Silva , coronel do Exército

, coronel do Exército Almir Garnier Santos , ex-comandante da Marinha

, ex-comandante da Marinha Amauri Feres Saad , advogado

, advogado Anderson Lima de Moura , coronel do Exército

, coronel do Exército Angelo Martins Denicoli , major da reserva do Exército

, major da reserva do Exército Bernardo Romao Correa Netto , coronel do Exército

, coronel do Exército Carlos Cesar Moretzsohn Rocha , engenheiro

, engenheiro Carlos Giovani Delevati Pasini , coronel do Exército

, coronel do Exército Cleverson Ney Magalhães , coronel do Exército

, coronel do Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira , general do Exército

, general do Exército Fabrício Moreira de Bastos

Fernando Cerimedo , consultor político

, consultor político Giancarlo Gomes Rodrigues , subtenente do Exército

, subtenente do Exército Guilherme Marques de Almeida , coronel do Exército

, coronel do Exército Hélio Ferreira Lima , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército José Eduardo de Oliveira e Silva , padre

, padre Laercio Vergilio , general da reserva do Exército

, general da reserva do Exército Marcelo Bormevet , policial federal

, policial federal Marcelo Costa Câmara , coronel do Exército

, coronel do Exército Mario Fernandes , general da reserva do Exército

, general da reserva do Exército Nilton Diniz Rodrigues , general do Exército

, general do Exército Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho , economista e blogueiro

, economista e blogueiro Rafael Martins de Oliveira , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araujo Junior , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Tércio Arnaud Tomaz , ex-assessor de Bolsonaro

, ex-assessor de Bolsonaro Wladimir Matos Soares, policial federal