Nota Legal sorteia R$ 3,5 milhões nesta quarta; grande prêmio será de R$ 1 milhão

Nota Legal vai sortear prêmios de até R$ 1 milhão Joel Rodrigues/Agência Brasília - 29.1.2020

O programa Nota Legal vai sortear R$ 3,5 milhões em prêmios para os contribuintes do Distrito Federal nesta quarta-feira (21), no primeiro sorteio do ano. São mais de 12 mil premiações em dinheiro pagas integralmente, já com impostos descontados. A maior delas é de R$ 1 milhão.

Além do grande prêmio, serão sorteados:

2 prêmios de R$ 200 mil;

3 de R$ 100 mil;

4 de R$ 50 mil;

10 de R$ 10 mil;

30 de R$ 5.000;

50 de R$ 1.000;

500 de R$ 200; e

12 mil de R$ 100.

Para este sorteio, 1.129.453 consumidores estão aptos a participar, com 72,6 milhões de bilhetes. Esse número representa um aumento de 10,5% no total de participantes e de 12,3% no total de bilhetes se comparado ao último sorteio, em novembro de 2024. O sorteio será transmitido através ao vivo pela Secretaria de Economia, a partir de 15h.

Os bilhetes que serão considerados são de compras feitas no período de maio a outubro de 2024. Só participam do sorteio os consumidores que pediram a inclusão do CPF no sorteio até 18 de fevereiro deste ano.

‌



Aqueles que têm débitos administrados pela Receita do DF também não estão habilitados para serem sorteados.

Além de participar do sorteio, os contribuintes podem se cadastrar no Nota Legal para ter abatimento no pagamento do IPTU ou do IPVA.

‌



Desde o início do programa, há 15 anos, 147.702 pessoas já foram sorteadas com prêmios que somam R$ 42 milhões.

