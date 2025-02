Oposição comemora retorno de Trump à Casa Branca após quatro anos Há pouco, Donald Trump tomou posse como 47º presidente dos Estados Unidos Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/01/2025 - 16h51 (Atualizado em 20/01/2025 - 19h26 ) twitter

Oposição comemora retorno de Trump à Casa Branca após 4 anos Reprodução/Instagram @realdonaldtrump - 17/12/2024

Deputados e senadores de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemoraram, nesta segunda-feira (20), a posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos, que ocorreu há pouco. Esse é o segundo mandato do republicano, pois ele comandou o país entre 2017 e 2021.

Os oposicionistas acreditam que o retorno de Trump à Casa Branca pode significar a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, em 2026. Alguns parlamentares, como o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), estão nos EUA participando do evento.

“Esperança renovada com posse de Trump na presidência dos EUA! Viva os EUA, viva o Brasil, viva a liberdade, a democracia e a Justiça de verdade”, disse o deputado do Novo.

Ex-ministro do governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) destacou que a posse do republicano “ilumina” o Brasil. “A posse de Trump é um farol da maior democracia do mundo que ilumina o continente americano e o Brasil. Hoje começa uma nova volta no relógio da política brasileira”, escreveu.

‌



Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) disse que a posse de Trump “é um marco na defesa da liberdade e da democracia, que nos inspira a lutar para que a normalidade democrática seja restabelecida em nosso país. O Brasil vai voltar”.

Filho do ex-presidente brasileiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) classificou o momento como “histórico” e ressaltou que Bolsonaro vai “resgatar o Brasil” em 2026. “O mundo vai se transformar a partir da gestão Trump, vai mudar para muito melhor. Os valores que a maioria das pessoas defende serão, novamente, valorizados. Trump começa a mudança hoje”, escreveu nas redes sociais.

‌



Ex-ministra de Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) parabenizou o novo presidente americano. “Parabéns e sucesso ao presidente Donald Trump, com quem estive em seu primeiro mandato. Vimos hoje a transição civilizada de poder na maior democracia do mundo”, destacou.

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) ressaltou que a cerimônia “marca o início de uma nova era para os Estados Unidos e para o mundo”. “Assim como Trump retorna ao comando de sua nação, temos fé de que em 2027, o Brasil verá o retorno de Jair Bolsonaro à Presidência. Com Bolsonaro no poder, poderemos resgatar os princípios que fizeram o Brasil avançar: liberdade, patriotismo e combate à corrupção”, escreveu nas redes sociais.

‌



Trump de volta à Casa Branca

Trump recebeu 312 votos do colégio eleitoral americano e teve 51% dos votos populares. Ele assume a presidência com a promessa de acabar com o conflito no Oriente Médio, já que teve papel importante no acordo de cessar-fogo antes mesmo de assumir o poder.

Além disso, pretende dar fim à guerra entre Ucrânia e Rússia, fazer frente ao comércio chinês com o aumento de tarifas de produtos importados e reduzir o custo de vida para os americanos, que disparou com o aumento da inflação durante o governo de Joe Biden.

Ele chegou à Casa Branca pela primeira vez em 2016, após derrotar a democrata e ex-primeira dama Hillary Clinton nos colégios eleitorais e perder o voto popular. Procurou se reeleger em 2020, mas não impediu a eleição do democrata Joe Biden.

Em 2024, conseguiu derrotar sua sucessora, Kamala Harris, depois do democrata perder apoio de seu partido e desistir da eleição. O republicano escolheu o senador JD Vance como parceiro de chapa, que possui posições semelhantes a respeito da imigração ilegal e mudanças climáticas.