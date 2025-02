Governador do Pará convida Trump para a COP30 Conferência sobre mudanças climáticas da ONU será em novembro deste ano na capital do estado, Belém Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/01/2025 - 16h07 (Atualizado em 20/01/2025 - 19h42 ) twitter

Governador do Pará convida Trump para a COP30

Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), convidou, nesta segunda-feira (20), o presidente dos EUA, Donald Trump, para participar da COP30, conferência sobre mudanças climáticas da ONU. O evento será em novembro deste ano na capital do estado, Belém. Há pouco, o republicano tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos, em Washington.

“Os Estados Unidos são a maior potência econômica mundial, o maior parceiro do Brasil nas Américas. Saudamos a posse do presidente Donald Trump e esperamos contar com sua presença na COP30 para discutir o futuro do planeta”, escreveu Barbalho nas redes sociais.

No que se refere ao ambientalismo, a COP é considerada um dos eventos mais importantes do mundo. Para este ano, o evento aguarda cerca de 50 mil pessoas, entre brasileiros e estrangeiros. O novo presidente dos EUA, contudo, historicamente, tem opiniões críticas ao ambientalismo e a crise climática.

Após sua vitória em novembro de 2024, Trump disse ser contra os cortes nas emissões de gases do efeito estufa e que vai abrir mão da liderança dos EUA nas negociações relacionadas ao clima.

Trump de volta à Casa Branca

Trump recebeu 312 votos do colégio eleitoral americano e teve 51% dos votos populares. Ele assume a presidência com a promessa de acabar com o conflito no Oriente Médio, já que teve papel importante no acordo de cessar-fogo antes mesmo de assumir o poder.

Além disso, pretende dar fim à guerra entre Ucrânia e Rússia, fazer frente ao comércio chinês com o aumento de tarifas de produtos importados e reduzir o custo de vida para os americanos, que disparou com o aumento da inflação durante o governo de Joe Biden.

Ele chegou à Casa Branca pela primeira vez em 2016, após derrotar a democrata e ex-primeira dama Hillary Clinton nos colégios eleitorais e perder o voto popular. Procurou se reeleger em 2020, mas não impediu a eleição do democrata Joe Biden.

Em 2024, conseguiu derrotar sua sucessora, Kamala Harris, depois do democrata perder apoio de seu partido e desistir da eleição. O republicano escolheu o senador JD Vance como parceiro de chapa, que possui posições semelhantes a respeito da imigração ilegal e mudanças climáticas.

