Orçamento no limite: comissão deverá analisar gastos do ano a poucos dias do fim do prazo Previsão é de início das votações na primeira quinzena de março, mas análise não pode passar do dia 25 do próximo mês Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 12/02/2025 - 13h29 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h27 )

Comissão prevê iniciar discussões do Orçamento na primeira quinzena de março

A votação do Orçamento deverá ser concluída na CMO (Comissão Mista de Orçamento) a poucos dias do fim do prazo final de análise do colegiado.

O grupo, formado por deputados e senadores, tem a data limite de analisar os gastos de 2025 até o dia 25 de março, mas a previsão de iniciar a avaliação é na primeira quinzena do próximo mês.

A estimativa foi confirmada após reunião entre o presidente da comissão, deputado Julio Arcoverde (PP-PI), com o relator do Orçamento, senador Angelo Coronel (PSD-BA), nesta quarta-feira (12).

O senador ainda precisa concluir o relatório, que precisou passar por mudanças desde a aprovação do corte de gastos, no ano passado. Após análise na CMO, o projeto ainda precisará ir para o plenário do Congresso.

O prazo na CMO é limitado pela necessidade de uma nova composição. A troca dos deputados e senadores que fazem parte do grupo deverá ser no dia 25 do próximo mês, o que afetaria a possibilidade de que os parlamentares que hoje estão avaliem o Orçamento.