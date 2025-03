Pé-de-Meia, Vale Gás e cortes: governo envia ao Congresso lista de adequações ao Orçamento Documento apresentado ao Congresso incluiu 47 novos gastos e tirou 38 que já estavam previstos para o Orçamento de 2025 Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h59 ) twitter

Congresso Nacional Roque de Sá/Agência Senado

Após semanas de discussões para definir projetos e cortes, o governo enviou ao Congresso a relação de adequações ao Orçamento de 2025. O ofício foi assinado pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e direcionado à CMO (Comissão Mista de Orçamento).

A lista conta com a inclusão de programas sociais que inicialmente não estavam previstos para os gastos do ano, como o Pé-de-Meia e o Vale Gás.

O Ministério do Planejamento e Orçamento pede para que o Pé-de-Meia tenha uma avaliação especial dentro do Orçamento, como exceção dentro da modalidade de crédito suplementar.

Conforme apurou o R7, a solicitação visa atender critérios técnicos, mas ainda estabelece formas de arcar com os custos previstos para os pagamentos do benefício voltado a estudantes.

Atualização de gastos

O documento apresentado ao Congresso incluiu 47 novos gastos e tirou 38 que já estavam previstos para o Orçamento de 2025.

Entre as novidades, estão recursos voltados para a reconstrução da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que ligava o Maranhão ao Tocantins e desabou em dezembro de 2024, deixando ao menos 14 mortos.

O envio do ofício foi feito após intensas negociações para a aprovação dos gastos de 2025. O Orçamento deste ano deveria ter sido concluído no ano passado, o que não ocorreu. O Congresso prevê a aprovação da peça orçamentária na próxima semana.

O relatório para contemplar as adequações indicadas pelo governo será ajustado pelo relator do Orçamento, senador Angelo Coronel (PSD-MA), e a versão final deverá ser confirmada até o próximo domingo (16).

O parecer do senador será votado primeiro na CMO e, depois, no plenário do Congresso. Ambas as votações estão previstas para a próxima semana.