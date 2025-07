Líder do PT aciona BC para saber quem teve informações privilegiadas sobre tarifaço Suspeita é que agentes econômicos teriam atuado com acesso antecipado à informação ainda sigilosa Brasília|Do R7 20/07/2025 - 17h44 (Atualizado em 20/07/2025 - 17h44 ) twitter

Lindbergh Farias encaminhou pedido ao Banco Central neste domingo Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 16/07/2025

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), informou que encaminhou, neste domingo (20), ao Banco Central um pedido para que a instituição identifique os responsáveis por operações de câmbio no dia que os Estados Unidos anunciaram que taxariam o Brasil em 50%. A suspeita é que agentes econômicos teriam atuado com acesso antecipado à informação ainda sigilosa.

De acordo com Lindbergh Farias, houve intensa movimentação de compra e venda de dólares nas horas que antecederam o anúncio oficial. “A petição destaca que tais operações, se confirmadas, podem configurar graves ilícitos de natureza cambial, econômica e financeira, especialmente uso indevido de informação relevante não divulgada ao mercado”, diz o deputado.

O parlamentar ainda destaca que caso a suspeita se confirme reforça a tese de que o tarifaço estaria sendo usado como estratégia contra as instituições brasileiras. “A iniciativa busca proteger a integridade do sistema financeiro, assegurar a soberania nacional e impedir que operadores privilegiados lucrem com o colapso cambial orquestrado como parte de estratégias antidemocráticas”, afirma.

Ontem, a AGU (Advocacia-Geral da União) já tinha pedido ao STF (Supremo Tribunal Federal) que investigue a suspeita de uso de informações privilegiadas no mercado cambial.

‌



O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a taxa de 50% ao Brasil em uma carta endereçada ao presidente Lula no último dia 9 de julho. Na ocasião, Trump alega que a tarifa é devido ao relacionamento comercial com o Brasil ser “injusto” e ao julgamento contra o ex-presidente Donald Trump.

A afirmação fez com que o STF autorizasse uma operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob suspeita de coação, obstrução e atentado à soberania nacional.

