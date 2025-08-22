Defesa de Bolsonaro critica PF e diz que pedido de asilo à Argentina nunca se materializou Para os advogados do ex-presidente, a narrativa construída pela PF é ‘irrealidade’ e ‘inaceitável’ Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2025 - 20h07 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h14 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A defesa de Jair Bolsonaro nega acusações da Polícia Federal sobre um pedido de asilo à Argentina.

Os advogados afirmam que o documento utilizado pela PF é um rascunho antigo, sem formalização.

Destacam que Bolsonaro cumpriu todas as ordens do STF, sem tentativa de fuga do país.

A defesa considera a narrativa da PF como irreal e inaceitável, sem evidências concretas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Defesa contesta acusação da PF de que Bolsonaro pensou em pedir asilo WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 16/08/2025

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) um documento para rebater as acusações da Polícia Federal de que ele teria planejado pedir asilo político à Argentina. Os advogados afirmam que o material citado pela PF não passa de um “rascunho antigo enviado por terceiro” e que nunca houve qualquer formalização do pedido.

No documento, a defesa sustenta que a acusação da PF carece de contemporaneidade e não pode embasar a hipótese de prisão preventiva.

“A autoridade policial evidentemente sabe — posto que cediço — que para se aventar de uma prisão preventiva é preciso haver fato contemporâneo. Mas, ainda assim, tem apenas um documento, que reconhece ser mero rascunho antigo enviado por terceiro, além da indeclinável constatação de que o tal pedido não se materializou”, afirmam os advogados.

Segundo os defensores, o rascunho de solicitação de asilo seria de fevereiro de 2024, anterior ao processo criminal que resultou nas medidas cautelares contra o ex-presidente como a prisão preventiva e o uso de tornozeleira eletrônica, instaurado apenas um ano depois.

‌



Eles também ressaltam que Bolsonaro sempre obedeceu às determinações do STF, comparecendo a audiências, respeitando a proibição de viagens ao exterior e permanecendo em casa quando teve a prisão decretada.

“Fato é que, com ou sem o rascunho, o ex-presidente não fugiu. Pelo contrário, obedeceu a todas as decisões emanadas pela Suprema Corte, inclusive a que o proibia de viajar ao exterior, respondeu à denúncia oferecida, compareceu a todas as audiências, sempre respeitando todas as ordens deste STF”, diz a defesa.

‌



Segundo a PF, o documento que previa um pedido de asilo político à Argentina é a prova de que Bolsonaro tinha em mãos um texto destinado a viabilizar sua saída do Brasil. A defesa, no entanto, rebate a acusação.

“Sobre o cumprimento da lei, as autoridades policiais deveriam lembrar que ora peticionário foi preso em casa. A esta altura, falar em fuga para ‘impedir a aplicação da lei penal’ parece não ter o menor cabimento.”

‌



Os advogados ainda argumentam que o material localizado pela PF reforça justamente a inexistência de risco de fuga. “O documento demonstra o contrário do que pretende concluir a autoridade policial: não só não há risco de fuga como essa fuga já não existiu.”

Para a defesa, a narrativa construída pela PF é “irrealidade” e “inaceitável”, já que se baseia em um rascunho não datado, sem assinatura e jamais transformado em pedido oficial de asilo político.

