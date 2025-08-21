Defesa de Bolsonaro se diz surpresa com indiciamento e nega descumprimento de cautelares Indiciamento ocorreu no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e inclui também o deputado federal Eduardo Bolsonaro Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 10h52 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h06 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A defesa de Jair Bolsonaro se mostra surpresa com o indiciamento da Polícia Federal.

Indiciamento investiga tentativas de golpe de Estado e inclui o deputado Eduardo Bolsonaro.

PF acusa Bolsonaro de descumprir medidas cautelares e de manter comunicação com investigados.

Relatório indica que Bolsonaro planejava fuga e coordenava ações para coagir autoridades e evitar condenações.

Jair Bolsonaro é acusado pela PF de corroborar e financiar as ações de Eduardo Beto Barata/PL - 13.11.2024

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (21) que recebeu com “surpresa” o indiciamento feito pela Polícia Federal. Em nota, os advogados disseram que vão apresentar esclarecimentos dentro do prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Os representantes de Bolsonaro negam que o ex-presidente tenha descumprido medidas cautelares impostas pelo STF. Segundo a defesa, ele sempre respeitou as determinações judiciais.

O indiciamento ocorreu no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e inclui também o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro manteve contato com investigados, atuou em redes sociais mesmo após proibição e tinha em seu celular um rascunho de pedido de asilo político para a Argentina.

Entenda

A Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidenteJair Bolsonaroe o deputadoEduardo Bolsonaro(PL-SP) por tentar interferir na ação penal da qual o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado.

O relatório da PF foi encaminhado ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e à PGR (Procuradoria-Geral da República).

Segundo o documento, Eduardo Bolsonaro teria atuado junto a autoridades dos Estados Unidos para tentar impor sanções contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal, com o objetivo de interferir na ação penal do golpe e obter impunidade para o pai.

O deputado também teria usado redes sociais em inglês para atingir o público internacional e coordenado a divulgação de narrativas favoráveis aos investigados.

O relatório da PF também diz que ele recebeu R$ 2 milhões de Bolsonaro e realizou operações de câmbio e transferências para ocultar a origem do dinheiro.

Argumentos contra Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro é acusado pela PF de corroborar e financiar as ações do filho. Segundo a corporação, ele descumpriu medidas cautelares que proibiam o uso de redes sociais e manteve comunicação coordenada com terceiros para divulgar conteúdo que pudesse coagir autoridades.

O ex-presidente também teria planejado fuga do país, mantendo contato com plataformas e grupos nos EUA para direcionar sua comunicação, e realizado operações financeiras atípicas para financiar atividades ilícitas.

O relatório da PF destaca que as condutas identificadas tinham como objetivo coagir autoridades públicas, gerar impacto na ordem pública e econômica do país, desestabilizar relações diplomáticas com os Estados Unidos e atender interesses pessoais dos investigados, especialmente para evitar condenações na ação penal relacionada à tentativa de golpe de Estado.

A Polícia Federal diz que “o conjunto de elementos probatórios arrecadados indica que o ex-presidente Jair Bolsonaro atuou deliberadamente, de forma livre e consciente, desde o início de 2025 e com maior ênfase, nos meses de maio, junho e julho de 2025 — quando se acentuaram as ações de Eduardo Bolsonaro no exterior — com a finalidade de se desfazer dos recursos financeiros que tinha em sua posse imediata, bem como evitar possíveis medidas judiciais que limitassem e/ou impedissem de consumar o intento criminoso de apoiar financeiramente as ações do parlamentar licenciado no exterior”.

