PL expulsa deputado que defendeu Moraes e criticou Trump

RESUMO DA NOTÍCIA O PL decidiu expulsar o deputado Antonio Carlos Rodrigues por suas declarações.

Rodrigues defendeu Alexandre de Moraes e criticou Donald Trump.

A expulsão foi resultado de pressão interna entre os parlamentares do partido.

Rodrigues já havia criticado o deputado Eduardo Bolsonaro durante sua estadia nos EUA.

O deputado Antonio Carlos Rodrigues (SP) foi expulso do PL por criticar decisão de Donald Trump Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 25.06.2025

O PL (Partido Liberal), do ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu expulsar o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (SP) da legenda. A decisão foi confirmada nesta quinta-feira (31).

A remoção ganhou força dentro do partido após o parlamentar defender o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, a expulsão atendeu a uma demanda política interna.

“A pressão da nossa bancada foi muito grande. Nossos parlamentares entendem que atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ignorância sem tamanho”, disse.

‌



O comunicado também classifica Trump como presidente do “país mais forte do mundo”, e alegou que “populismo barato” atrapalha o desenvolvimento do país.

Além das novas declarações, o Antonio Carlos Rodrigues já havia feito críticas à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. O político está no país desde março.

‌



O R7 entrou em contato com a equipe do parlamentar para consultar se há posicionamento, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto em caso de manifestação.

