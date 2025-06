RECORD NEWS anuncia nova afiliada em São Luís, no Maranhão

A RECORD NEWS anunciou, nesta quarta-feira (11), que a TV Guará agora será a nova afiliada do canal em São Luís , no Maranhão . A emissora busca falar de forma mais direta com a população maranhense, serão sete programas distribuídos em seis horas de programação local, além de todo o conteúdo da RECORD NEWS nacional. A intenção é também trazer um olhar do estado para a rede nacional.



Alguns programas da nova grade já estão no ar, como o Hora da Verdade, sucesso de audiência. A nova afiliada traz programas para todo tipo de público — esportes, cultura, negócios, política e casos policiais, terão espaço na grade.