Postos de combustível, padarias e conveniências lavaram dinheiro em esquema, diz investigação Postos movimentaram mais de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024 Brasília|Do R7 28/08/2025 - 10h04 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Receita Federal identificou um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro em postos de combustíveis ligados ao PCC.

Mais de mil postos em 10 estados movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, com tributos incompatíveis.

140 postos sem movimentações reais receberam R$ 2 bilhões em notas fiscais, possivelmente para ocultar valores ilícitos.

O esquema envolvia diversas fraudes, prejudicando motoristas e o setor, com o uso de centenas de empresas para dissimular recursos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mais de mil postos de combustível apresentaram irregularidades Reprodução/Receita Federal - 28.08.2025

A Receita Federal identificou um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis supostamente comandado por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo as investigações, formuladoras, distribuidoras e postos de combustíveis, além de lojas de conveniência e padarias, eram utilizadas para lavagem de dinheiro.

Auditores-fiscais identificaram irregularidades em mais de mil postos de combustível de 10 estados (SP, BA, GO, PR, RS, MG, MA, PI, RJ e TO). A Receita afirma que indícios apontam que a maioria desses postos atuava recebendo dinheiro em espécie ou via maquininhas de cartão para transitar recursos do crime para a organização criminosa por meio de suas contas bancárias no esquema de lavagem de dinheiro.

“Entre 2020 e 2024, a movimentação financeira desses postos foi de R$ 52 bilhões, com recolhimento de tributos muito baixo e incompatível com suas atividades. Os postos já foram autuados pela Receita Federal em mais de R$ 891 milhões”, detalha.

Além disso, outros 140 postos eram utilizados de outra forma. A Receita afirma que eles não tiveram movimentações no período de 2020 a 2024, mas foram destinatários de mais de R$ 2 bilhões em notas fiscais de combustíveis. “Possivelmente, essas aquisições simuladas serviram para ocultar o trânsito de valores ilícitos depositados nas distribuidoras vinculadas à organização criminosa”, afirma.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entenda

Segundo os investigadores, diversas irregularidades foram descobertas em diversas etapas da cadeia de combustíveis, desde a produção até a distribuição, lesando não só motoristas, mas como todo o setor.

Um “sofisticado esquema” criado pela facção, possibilitava a lavagem do dinheiro e a obtenção de altos lucros nesta cadeia econômica.

‌



“O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade”, disse a Receita Federal.

Elas criam modelos de negócio digitais, desburocratizando o acesso a serviços como pagamentos, crédito, seguros e investimentos, com custos geralmente menores.

‌



Perguntas e Respostas

Qual foi a descoberta feita pela Receita Federal sobre o setor de combustíveis?

A Receita Federal identificou um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, supostamente comandado por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital). O esquema envolvia postos de combustíveis, distribuidoras, formuladoras, padarias e lojas de conveniência.

Quantos postos de combustíveis foram investigados e em quais estados?

Mais de mil postos de combustíveis foram investigados em 10 estados: São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

Qual foi a movimentação financeira dos postos de combustíveis entre 2020 e 2024?

Entre 2020 e 2024, a movimentação financeira desses postos foi de R$ 52 bilhões, com um recolhimento de tributos considerado muito baixo e incompatível com suas atividades. A Receita Federal já autuou esses postos em mais de R$ 891 milhões.

O que foi descoberto sobre outros 140 postos de combustíveis?

Outros 140 postos não tiveram movimentações financeiras no período de 2020 a 2024, mas foram destinatários de mais de R$ 2 bilhões em notas fiscais de combustíveis. Essas aquisições simuladas possivelmente serviram para ocultar o trânsito de valores ilícitos depositados nas distribuidoras vinculadas à organização criminosa.

Quais irregularidades foram encontradas na cadeia de combustíveis?

Diversas irregularidades foram descobertas em várias etapas da cadeia de combustíveis, desde a produção até a distribuição, afetando não apenas motoristas, mas todo o setor.

Como a Receita Federal descreveu o esquema de lavagem de dinheiro?

A Receita Federal descreveu o esquema como “sofisticado”, permitindo a lavagem de dinheiro e a obtenção de altos lucros na cadeia econômica. O uso de centenas de empresas operacionais na fraude ajudava a dissimular os recursos de origem criminosa, aumentando os lucros por meio da sonegação fiscal e adulteração de produtos, prejudicando consumidores e a sociedade.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp