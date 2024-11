Praça dos Três Poderes é isolada após explosões próximas ao STF e Câmara Na Câmara, a sessão no Plenário foi suspensa devido ao incidente Brasília|Do R7 13/11/2024 - 21h15 (Atualizado em 14/11/2024 - 00h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prédio do STF interditado após pelo menos duas explosões WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.11.2024

A Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, está isolada após pelo menos duas explosões serem registradas próximo ao STF (Supremo Tribunal Federal) e da Câmara dos Deputados. As pessoas que estão com carros estacionados próximos ao Congresso estão impedidas de sair enquanto os veículos não forem averiguados.

Na Câmara, a sessão no Plenário foi suspensa devido ao incidente. Agora há pouco, os deputados foram autorizados a deixar o prédio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pelo menos duas explosões foram registradas na noite desta quarta próximo a Praça dos Três Poderes. Um corpo foi encontrado em frente ao prédio do STF. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, equipes foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

A outra explosão aconteceu próximo ao estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Os dois incidentes foram registrados por volta de 19h30.