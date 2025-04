Prazo para pedir isenção da taxa no Enem 2025 termina hoje Solicitação deve ser feita na Página do Participante com o login único do portal do governo federal Brasília|Do R7, em Brasília 25/04/2025 - 09h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 09h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazo termina nesta sexta-feira (25) Gabriel Jabur/Agência Brasília - 07.07.2016

O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) e justificar a ausência na edição do ano passado termina nesta sexta-feira (25). Os participantes devem apresentar as justificativas da ausência e solicitar a isenção até 23h59 pela Página do Participante (acesse aqui), com o login único do Gov.br.

Quem não lembrar a senha da conta pode recuperá-la seguindo as orientações da própria plataforma.

O MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) preveem gratuidade para pessoas que se enquadram nos seguintes perfis:

• Matriculados na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2025), em escola pública.

‌



• Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

• Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

‌



Os participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC, também se enquadram nos requisitos para isenção da taxa de inscrição.

Justificativa de ausência

Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2024 precisa justificar a ausência caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente. O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 12 de maio. O período de recursos para quem tiver o pedido negado será de 12 a 16 de maio.

‌



É importante destacar, contudo, que a aprovação dos procedimentos não garante a participação no exame. Os interessados devem realizar a inscrição posteriormente, na Página do Participante.

Confira o cronograma abaixo:

• Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 14 a 25 de abril

• Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 12 de maio

• Período de recursos: 12 a 16 de maio

• Resultado dos recursos: 22 de maio

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Com informações da Agência Brasil

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp