Prefeita que namorou Janones é acusada de rachadinha e benefício a familiares em Ituiutaba Denúncias obtidas pelo R7 alegam corrupção em cidade mineira comandada por Leandra Guedes; local é reduto eleitoral do deputado Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 )

A prefeita de Ituiutaba Leandra Guedes ao lado do ex, André Janones Reprodução/Redes Sociais - Arquivo

Uma cidade de 106 mil habitantes no interior de Minas Gerais tornou-se alvo de denúncias de ex-funcionários por relatos de rachadinha e uso irregular da estrutura administrativa.

As acusações envolvem a Prefeitura de Ituiutaba, reduto eleitoral do deputado federal André Janones (Avante-MG) e administrada por Leandra Guedes desde 2021. A prefeita, ex-assessora e ex-companheira de Janones, acumula denúncias de corrupção, segundo apuração do R7.

Entre os casos apontados está a prática de coagir servidores a devolver parte dos salários recebidos, em alguns casos chegando à metade do valor.

Leandra declarou desconhecer a existência de qualquer denúncia, que não foi citada em processo judicial e tem sido alvo de diversas notícias caluniosas.

Denúncias e indícios

Segundo relatos feitos à reportagem, o esquema ocorreu em ao menos quatro secretarias comandadas por aliados diretos da prefeita: Desenvolvimento Social, Agricultura, Educação e Turismo.

O valor exigido era supostamente sacado pelo servidor e entregue, em espécie, a uma pessoa designada pela administração municipal. As devoluções aconteciam sob ameaça de demissão, conforme afirmaram ex-ocupantes de diferentes cargos.

A ex-secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo Priscilla Barro formalizou denúncia sobre a “devolução forçada de salários” ao Ministério Público de Minas Gerais, que ainda avaliará o caso.

Priscilla ocupou funções de 2022 a 2024 e afirmou que a prática acompanhou toda a trajetória dela na prefeitura. Segundo a ex-secretária, as exigências começaram quando ela assumiu a diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social, à época chefiada por Aleuene Guedes, irmã da prefeita.

A ex-secretária contou que, embora o combinado inicial fosse um salário de R$ 5.000, recebia R$ 3.500 após descontos. “Eu não tinha condições financeiras. Eu tinha me mudado, estava sozinha, não tinha como voltar atrás. Estava tudo armado”, relatou.

Segundo Priscilla, a então procuradora-geral de Ituiutaba Anna Neves de Oliveira coordenava a devolução. “Eu entregava em mãos para a Anna, e ela falava: ‘Agora não tem como você voltar atrás, porque se você denunciar, você também estará participando.’”, disse.

Movimentação bancária na conta de Priscilla Barro

Em seguida, Priscilla foi transferida para a Secretaria Adjunta da Educação, recebendo R$ 7.900, dos quais R$ 2.900 eram repassados. Quando chegou ao posto de secretária, o salário atingiu R$ 11 mil, e a devolução, R$ 3.000, segundo ela.

“Tive que ouvir, muitas vezes, que eu deveria ser grata porque ainda devolvia pouco, que só entregava R$ 3.000. Tem gente que repassava muito mais e ganhava muito menos do que eu”, afirmou.

Ela também sustenta que a prática ocorria em outras áreas da prefeitura. “Sei de várias pessoas que devolviam o salário. Muitas continuam lá e não podem falar porque são coagidas. Têm medo de perder o emprego”, acrescentou.

Contratos e nomeações de familiares

Uma licitação dispensada pela prefeitura contratou serviços médicos complementares do Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Ituiutaba, empresa da qual o atual namorado de Leandra Guedes é sócio. O contrato, firmado em 2023, prevê repasses anuais de R$ 372 mil.

Ato de contratação do Instituto de Ortopedia e Traumatologia

Leandra também nomeou parentes para cargos no Executivo municipal. A irmã, Aleuene Guedes, é secretária de Governo, com salário bruto de R$ 19.749,42, e já comandou a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Ao anunciar a nomeação, em janeiro de 2021, a prefeita declarou: “É uma pessoa em que confio muito, porque a gente nasceu da mesma barriga, da mesma mãe. Então, nada melhor do que compartilhar com vocês.”

O marido de Aleuene, Carlos Marques, é secretário de Agricultura desde o início da gestão e recebeu, em julho, R$ 36.646,15 brutos. Em abril de 2024, durante as férias dele, Aleuene acumulou os dois cargos.

Aleuene Guedes e o marido, Carlos Marques

Sobrinha da prefeita, Manuela Guedes Viana chefia a Secretaria de Desenvolvimento Social, recebendo o mesmo salário bruto da tia Aleuene.

Atualmente, o STF (Supremo Tribunal Federal) não classifica como nepotismo nomeações para cargos políticos, como secretarias. No entanto, cada caso pode ser avaliado individualmente mediante denúncia.

Aleuene atuou como secretária de Desenvolvimento Social e de Agricultura durante férias do marido

Relação com André Janones

Nascido em Ituiutaba, Janones disputou a prefeitura em 2016 e terminou em segundo lugar. Leandra atuou como voluntária na campanha. Os dois mantiveram relacionamento amoroso de 2014 a 2018, com união estável.

Em 2018, após destaque na greve dos caminhoneiros, Janones se elegeu deputado federal e levou Leandra para trabalhar no gabinete dele. Nesse período, ex-assessores do parlamentar denunciaram ao MPF (Ministério Público Federal) um esquema de rachadinha na Câmara dos Deputados.

O denunciante, Fabrício Ferreira de Oliveira, afirmou que Leandra participava do rateio e entrega dos valores ao parlamentar. “Desde as denúncias contra o André, que protocolei no MPF, ela sempre esteve do lado dele”, disse.

O caso terminou com acordo no qual Janones admitiu o esquema e pagou R$ 157,8 mil em reparação e multa. Leandra foi ouvida pela Polícia Federal, mas não foi acusada.

Posteriormente, a prefeita pediu medida protetiva contra o deputado, com base na Lei Maria da Penha. A decisão judicial impede aproximação e contato por seis meses, mas o prazo pode ser prorrogado. O descumprimento pode resultar em prisão em flagrante d eJanones.

O que dizem os citados

A prefeita afirmou não ter conhecimento de denúncias relacionadas a salários.

“A prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, desconhece a existência de qualquer denúncia, não foi citada em processo judicial e tem sido alvo de diversas notícias caluniosas. Assim, a gestora acionou a Justiça para identificar e responsabilizar os autores e se mantém à disposição dos órgãos competentes”, diz nota enviada à reportagem.

O R7 tentou contato com a assessoria de André Janones e com o Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Ituiutaba, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

A procuradora Anna Neves de Oliveira e Aleuene Guedes também foram procuradas e não se manifestaram. O espaço permanece aberto para eventuais posicionamentos.

