'Premiação reflete a excelência do cinema brasileiro', diz governo sobre 'Ainda Estou Aqui' Produção foi premiada na categoria como Melhor Filme Internacional no Oscar neste domingo Brasília|Do R7 03/03/2025 - 09h23 (Atualizado em 03/03/2025 - 09h24 )

Produção venceu na categoria Melhor Filme Internacional Reprodução/ redes sociais @seltonmello

O governo federal , através do Itamaraty e Ministério da Cultura, prestou cumprimentos ao diretor Walter Salles e a equipe do filme “Ainda Estou Aqui” pela premiação na categoria como Melhor Filme Internacional no Oscar. Em nota conjunta, as pastas destacaram a importância do cinema brasileiro e da promoção dos direitos humanos e da democracia.

“A premiação reflete a excelência do cinema brasileiro, ampliando sua projeção no cenário internacional. Além disso, reforça o indispensável papel da cultura como instrumento de memória e de reflexão, destacando a importância da proteção e da promoção dos direitos humanos e da democracia como valores inegociáveis da sociedade brasileira”, diz a nota.

O filme retrata a vida da advogada e ativista Eunice Paiva, resgatando sua história de resistência e de luta por justiça para crimes cometidos durante a ditadura militar. “Ainda Estou Aqui” é dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello. Na obra, Fernanda Torres interpreta Eunice, uma mulher que passa 40 anos buscando respostas e justiça após seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e nunca mais voltar.

A produção superou os concorrentes Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha), A Garota da Agulha (Dinamarca) e Flow (Letônia). O longa francês, que venceu o Prêmio do Júri em Cannes 2024 e foi indicado a 13 categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme, era considerado o favorito nos primeiros momentos da disputa, mas acabou envolvido em diversas polêmicas.

Além da categoria de Melhor Filme Internacional, a produção também concorreu ao prêmio de Melhor Filme e Fernanda Torres ao de Melhor Atriz. Porém, as estatuetas ficaram com o filme Anora, sendo a última categoria conquistada pela americana Mikey Madison.