Presidente da Coreia do Sul vai se encontrar com Trump em Washington ainda neste mês

Informação foi dada pelo gabinete do presidente da Coreia do Sul; países devem abordar comércio bilateral

Internacional|Do Estadão Conteúdo

Lee Jae-myung, do Partido Democrático, em seu último comício de campanha, em 2 de junho de 2025
Lee Jae-myung, do Partido Democrático, em seu último comício de campanha, em 2 de junho de 2025 Reprodução/Instagram - @koryodynasty

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, viajará para Washington ainda neste mês para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o gabinete de Lee nesta terça-feira (12).

Os dois líderes devem conversar sobre o comércio bilateral entre os dois países e a cooperação em defesa, diante da ameaça da Coreia do Norte.

O encontro deve acontecer no dia 25. Os dois países fecharam um acordo comercial no mês passado, segundo o qual os produtos sul-coreanos serão taxados em 15% para ingressar no mercado americano.

Negociação

O governo dos Estados Unidos chegou a um acordo com a Coreia do Sul sobre o tarifaço no fim do último mês. Segundo Donald Trump, Washington vai cobrar uma tarifa de 15% sobre as importações sul-coreanas, abaixo dos 25% previstos.


Seul também concordou em investir US$ 350 bilhões em projetos selecionados pelo presidente norte-americano e comprar produtos energéticos no valor de US$ 100 bilhões. Trump ainda acrescentou que a Coreia do Sul não vai impor taxas de importação a produtos americanos.

