Presidente do Conselho de Administração da Petrobras deixa o cargo Pietro Mendes renuncia para assumir diretoria da ANP Brasília|Da Agência Brasil 21/08/2025 - 00h11 (Atualizado em 21/08/2025 - 00h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mendes foi indicado pela Presidência da República para ocupar diretoria da ANP Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Petrobras recebeu, nessa quarta-feira (20), o pedido de renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do Conselho de Administração da companhia, Pietro Adamo Sampaio Mendes.

Mendes foi indicado pela Presidência da República para ocupar diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A indicação foi aprovada pelo Senado Federal e a nomeação, efetivada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp