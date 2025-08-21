Presidente do Conselho de Administração da Petrobras deixa o cargo
Pietro Mendes renuncia para assumir diretoria da ANP
A Petrobras recebeu, nessa quarta-feira (20), o pedido de renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do Conselho de Administração da companhia, Pietro Adamo Sampaio Mendes.
Mendes foi indicado pela Presidência da República para ocupar diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A indicação foi aprovada pelo Senado Federal e a nomeação, efetivada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
