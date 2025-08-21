Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Presidente do Conselho de Administração da Petrobras deixa o cargo

Pietro Mendes renuncia para assumir diretoria da ANP

Brasília|Da Agência Brasil

Mendes foi indicado pela Presidência da República para ocupar diretoria da ANP Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Petrobras recebeu, nessa quarta-feira (20), o pedido de renúncia, com efeitos imediatos, do presidente do Conselho de Administração da companhia, Pietro Adamo Sampaio Mendes.

Mendes foi indicado pela Presidência da República para ocupar diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A indicação foi aprovada pelo Senado Federal e a nomeação, efetivada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.