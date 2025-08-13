Investigação sobre adultização infantil nas redes sociais avança
Denúncia de Felca contra Hytalo Santos mobiliza autoridades e sociedade
A Polícia Civil e o Ministério Público da Paraíba investigam o influenciador Hytalo Santos por supostamente expor menores a conteúdos inapropriados na internet. A denúncia foi feita pelo influenciador Felca, destacando a problemática da adultização infantil nas redes sociais. O caso chegou ao Congresso Nacional, onde projetos de lei estão sendo discutidos para enfrentar essa questão.
Danielle Biazi, advogada especialista em Direito de Família, aborda as implicações legais e sociais da adultização infantil. Ela explica como crianças imitam comportamentos adultos incentivados por responsáveis, ressaltando a necessidade de regulamentação rigorosa das redes sociais para proteger os jovens.
Biazi recomenda denunciar exposições indevidas de crianças através do Disque 100 ou diretamente às autoridades locais e enfatiza que a proteção infantil é uma responsabilidade coletiva envolvendo família, sociedade e Estado. A discussão sobre novas leis em Brasília oferece uma oportunidade para enfrentar desafios impostos pelas plataformas digitais, buscando equilibrar liberdade de expressão com segurança infantil.
Qual é o foco da investigação da Polícia Civil e do Ministério Público da Paraíba?
A investigação se concentra no influenciador Hytalo Santos, que é acusado de expor menores a conteúdos inapropriados na internet.
Quem fez a denúncia contra Ítalo Santos e qual é a problemática em questão?
A denúncia foi feita pelo influenciador Felca, que destaca a problemática da adultização infantil nas redes sociais.
Qual é a recomendação da advogada Danielle Biazi em relação à proteção infantil?
Danielle Biazi recomenda que as exposições indevidas de crianças sejam denunciadas através do Disque 100 ou diretamente às autoridades locais, enfatizando que a proteção infantil é uma responsabilidade coletiva que envolve a família, a sociedade e o Estado.
O que está sendo discutido no Congresso Nacional relacionado a essa questão?
No Congresso Nacional, estão sendo discutidos projetos de lei para enfrentar os desafios impostos pela adultização infantil nas redes sociais, buscando equilibrar a liberdade de expressão com a segurança da infância.
