Investigação sobre adultização infantil nas redes sociais avança Denúncia de Felca contra Hytalo Santos mobiliza autoridades e sociedade Podcast JR 15 min|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h34 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h34 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil e o Ministério Público da Paraíba investigam o influenciador Ítalo Santos por expor menores a conteúdos inapropriados.

A denúncia feita por Felca destaca o problema da adultização infantil nas redes sociais.

Projetos de lei estão sendo discutidos no Congresso Nacional para enfrentar essa questão.

Danielle Biazi recomenda denúncias de exposições indevidas e ressalta a responsabilidade coletiva na proteção infantil.

A Polícia Civil e o Ministério Público da Paraíba investigam o influenciador Hytalo Santos por supostamente expor menores a conteúdos inapropriados na internet. A denúncia foi feita pelo influenciador Felca, destacando a problemática da adultização infantil nas redes sociais. O caso chegou ao Congresso Nacional, onde projetos de lei estão sendo discutidos para enfrentar essa questão.

Danielle Biazi, advogada especialista em Direito de Família, aborda as implicações legais e sociais da adultização infantil. Ela explica como crianças imitam comportamentos adultos incentivados por responsáveis, ressaltando a necessidade de regulamentação rigorosa das redes sociais para proteger os jovens.

Biazi recomenda denunciar exposições indevidas de crianças através do Disque 100 ou diretamente às autoridades locais e enfatiza que a proteção infantil é uma responsabilidade coletiva envolvendo família, sociedade e Estado. A discussão sobre novas leis em Brasília oferece uma oportunidade para enfrentar desafios impostos pelas plataformas digitais, buscando equilibrar liberdade de expressão com segurança infantil.

Qual é o foco da investigação da Polícia Civil e do Ministério Público da Paraíba?

A investigação se concentra no influenciador Hytalo Santos, que é acusado de expor menores a conteúdos inapropriados na internet.

Quem fez a denúncia contra Ítalo Santos e qual é a problemática em questão?

A denúncia foi feita pelo influenciador Felca, que destaca a problemática da adultização infantil nas redes sociais.

Qual é a recomendação da advogada Danielle Biazi em relação à proteção infantil?

Danielle Biazi recomenda que as exposições indevidas de crianças sejam denunciadas através do Disque 100 ou diretamente às autoridades locais, enfatizando que a proteção infantil é uma responsabilidade coletiva que envolve a família, a sociedade e o Estado.

O que está sendo discutido no Congresso Nacional relacionado a essa questão?

No Congresso Nacional, estão sendo discutidos projetos de lei para enfrentar os desafios impostos pela adultização infantil nas redes sociais, buscando equilibrar a liberdade de expressão com a segurança da infância.

