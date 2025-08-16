Países nórdicos e bálticos dizem que Putin ‘não é confiável’ Nações como Dinamarca, Estônia, Finlândia e Islândia reiteram que ‘alcançar uma paz justa e duradoura requer um cessar-fogo’ Internacional|Do Estadão Conteúdo 16/08/2025 - 20h01 (Atualizado em 16/08/2025 - 20h02 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Cooperação Nórdico-Báltica (NB8) declarou que Putin "não é confiável" após reunião entre Putin e Trump.

O grupo reafirma seu apoio à Ucrânia e cobra que futuras negociações incluam a participação ucraniana.

Os países ressaltam a necessidade de garantias de segurança para a Ucrânia e se comprometem a continuar armando o país.

Zelensky agradeceu o apoio e enfatizou a importância de um cessar-fogo para alcançar uma paz duradoura. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Comunicado acrescenta que 'a experiência mostra que Putin não é confiável' Reprodução/ Governo da Rússia

A Cooperação Nórdico-Báltica (NB8), que reúne oito países escandinavos e bálticos, cinco dos quais fazem fronteira com a Rússia, divulgou neste sábado, 16, um comunicado dizendo que o presidente russo, Vladimir Putin, “não é confiável”, após reunião de cúpula entre Putin e seu homólogo norte-americano, Donald Trump, ontem, 15, no Alasca.

“Permanecemos firmes em nosso apoio à Ucrânia e aos esforços, incluindo os do presidente Trump, para acabar com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”, diz o comunicado do bloco composto por Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia.

Todos estes países são também membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a aliança militar ocidental tradicionalmente liderada pelos Estados Unidos. A maioria integra ainda a União Europeia, a exceção de Noruega e Islândia.

O grupo ressalta que os próximos passos das negociações devem ocorrer com a participação da Ucrânia. Uma reunião entre presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e Trump está prevista para esta segunda-feira, 18, em Washington. “Nenhuma decisão sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, e nenhuma decisão sobre a Europa sem a Europa”, afirma o texto.

‌



O comunicado acrescenta que “a experiência mostra que Putin não é confiável”. “Em última análise, é responsabilidade da Rússia acabar com suas flagrantes violações do direito internacional. A agressão da Rússia e suas ambições imperialistas são as causas raízes desta guerra”, diz a declaração conjunta.

Cessar-fogo

Os países nórdicos e bálticos reiteram que “alcançar uma paz justa e duradoura requer um cessar-fogo”. O próprio Trump vinha defendendo um cessar-fogo até a reunião com Putin, mas saiu de lá defendendo negociações para um acordo de paz definitivo, sem um cessar-fogo antes, e respaldando exigências do russo de cessão de parte de território ucraniano em troca do fim dos combates.

‌



A NB8 demanda também “garantias de segurança críveis para a Ucrânia”. “Um acordo de paz precisa de compromissos firmes e concretos por parte dos parceiros transatlânticos para proteger a Ucrânia contra qualquer agressão futura”, declara.

No comunicado, os países aplaudem declaração de Trump que os EUA estão abertos a dar garantias de segurança à Ucrânia, mas ressaltam que “nenhuma limitação deve ser imposta às forças armadas da Ucrânia ou à sua cooperação com outros países”. “A Rússia não tem veto sobre o caminho da Ucrânia para a UE e a Otan.

‌



”Os países nórdicos e bálticos se comprometem a continuar a armar a Ucrânia e a reforçar as defesas da Europa. “Enquanto a Rússia continuar sua matança, continuaremos a fortalecer sanções e medidas econômicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia”, afirmam as nações do grupo. “Estamos firmes em nosso apoio inabalável à soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia”, concluem.

Zelensky

Em sua conta no X, Zelensky agradeceu ao apoio. “Todos os pontos mencionados são importantes para alcançar uma paz verdadeiramente sustentável e confiável. Vemos que a Rússia rejeita inúmeros apelos por um cessar-fogo e ainda não determinou quando cessará a matança”, declarou.

“Se eles (os russos) não têm a vontade de dar uma simples ordem para parar os ataques, pode ser necessário muito esforço para que a Rússia tenha a vontade de implementar algo muito maior: a coexistência pacífica com seus vizinhos por décadas”, destacou Zelensky. “Mas juntos (Ucrânia a parceiros) estamos trabalhando pela paz e segurança. Parar a matança é um elemento chave para parar a guerra”, acrescentou.

O presidente ucraniano relatou ainda que manteve uma contínua coordenação com parceiros ao longo deste sábado, o que deve continuar amanhã, 17, antes da reunião que terá com Trump na segunda.

Perguntas e respostas

Qual foi a declaração da Cooperação Nórdico-Báltica sobre Vladimir Putin?

A Cooperação Nórdico-Báltica (NB8) afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, “não é confiável”, após uma reunião entre Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Quais países fazem parte da Cooperação Nórdico-Báltica?

A NB8 é composta por Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia, todos com fronteira com a Rússia.

Qual é a posição da NB8 em relação à Ucrânia?

A NB8 reafirmou seu apoio à Ucrânia e destacou que as negociações futuras devem incluir a participação do país. Eles afirmaram que “nenhuma decisão sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”.

