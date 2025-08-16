Trump apoia plano para ceder terras em troca de paz na Ucrânia Na visão do líder norte-americano, Zelensky deveria fazer um acordo, ‘porque a Rússia é uma potência muito grande’ Internacional|Do R7 16/08/2025 - 17h12 (Atualizado em 16/08/2025 - 17h14 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump apoia acordo de paz na Ucrânia em troca de terras para a Rússia.

Reunião entre Trump e Zelensky está agendada para discutir o tema.

Putin oferece cessar-fogo, mas há desconfiança sobre suas promessas.

Líderes europeus discordam da abordagem de Trump e consideram aumentar sanções contra a Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump apoia que Ucrânia feche acordo com a Rússia White House/Daniel Torok

Apesar da falta de um acordo imediato sobre a guerra na Ucrânia, durante o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o líder russo Vladimir Putin apoiou terminar com o conflito em troca de terras ucranianas. Na visão de Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deveria fazer um acordo, “porque a Rússia é uma potência muito grande”.

A expectativa é de que as discussões continuem na segunda-feira (18) na Casa Branca, onde Trump marcou um encontro com Zelensky. Segundo o jornal americano New York Times, o presidente norte-americano disse aos líderes europeus que acreditava que um acordo de paz rápido poderia ser negociado se Zelensky concordasse em entregar o restante da região de Donbass à Rússia.

Nesta sexta-feira (15), os líderes dos EUA e Rússia se encontraram em uma base militar americana no Alasca para discutir a possibilidade de um acordo para dar fim à guerra entre os países europeus. Porém, eles não chegaram em um acordo.

Caso o acordo ocorra, Putin ofereceu um cessar-fogo no restante da Ucrânia, nas atuais linhas de batalha, além de uma promessa por escrito de não atacar a Ucrânia ou qualquer país europeu. Porém, ele já quebrou promessas semelhantes anteriormente.

Apesar da tentativa de Trump, as ações do norte-americano não agradaram os líderes europeus, aponta o jornal americano. Países como Grã-Bretanha, França e Alemanha emitiram uma declaração que não ecoou com a afirmação de Trump de que negociações de paz eram preferíveis a um cessar-fogo, ameaçando aumentar as sanções contra a Rússia.

