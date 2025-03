Projeto leva dentista de graça a mulheres em situação de vulnerabilidade no DF Iniciativa do programa Saúde Mais Perto do Cidadão atenderá 7.000 mulheres, incluindo vítimas de violência doméstica Brasília|Do R7, em Brasília 07/03/2025 - 11h37 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h37 ) twitter

Tratamento tem o objetivo de chegar a 7.000 mulheres Vinícius de Melo/SMDF

O projeto social Restaurando Sorrisos, parte do programa governamental Saúde Mais Perto do Cidadão, será lançado no neste sábado (8). Ele vai oferecer atendimento odontológico gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo vítimas de violência doméstica.

O lançamento ocorrerá no Ginásio de Esportes do Paranoá, a partir das 8h. No local, equipes farão o pré-agendamento das interessadas, que precisarão apresentar RG, CPF e cartão do SUS. O primeiro ciclo de atendimentos, previsto para começar no dia 17 de março, será realizado em uma unidade móvel equipada com consultórios odontológicos completos.

O projeto busca oferecer mais do que tratamentos odontológicos. Assistentes sociais estarão envolvidos no acolhimento das pacientes, garantindo um suporte integral. O atendimento seguirá um fluxo que inclui cadastro, avaliação odontológica e encaminhamento para procedimentos necessários, como restaurações, extrações e próteses dentárias.

Expansão

Inicialmente, o Paranoá será a primeira região beneficiada, com 1.000 atendimentos. O programa será expandido para outras regiões administrativas, como Itapoã, Sobradinho II e Planaltina, ampliando o acesso ao serviço.

A meta é realizar 7.000 atendimentos ao longo de 2025, com um investimento de R$ 8 milhões, provenientes de uma emenda parlamentar.

Podem participar mulheres encaminhadas por órgãos como Núcleos de Prevenção e Atendimento às Vítimas de Violência (NUPAVs), Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) e a Casa da Mulher Brasileira, além das inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Haverá suporte para regularização do cadastro no evento de lançamento.