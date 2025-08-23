PT aprova nova resolução política e convoca atos no 7 de Setembro em defesa da soberania Reunião do Diretório Nacional tratou sobre resolução que aborda atual conjuntura e rumos para o futuro do país Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 23/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 20h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O PT aprovou uma nova resolução política em reunião do Diretório Nacional.

Convocação de mobilização nacional para o 7 de Setembro em defesa da democracia e soberania.

Atos buscarão reafirmar o papel do povo nas decisões e denunciar ameaças autoritárias.

Organização dos atos contará com a participação de diversas frentes, movimentos e partidos progressistas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O PT (Partido dos Trabalhadores) aprovou neste sábado (23), durante reunião do Diretório Nacional, uma nova resolução política que trata da atual conjuntura do país e estabelece diretrizes para a atuação da sigla nos próximos meses.

Um dos principais pontos do documento é a convocação de uma ampla mobilização nacional no 7 de Setembro, data em que serão realizados atos em defesa da democracia e da soberania nacional.

Sob o lema “Quem manda no Brasil é o povo brasileiro”, os atos buscarão reafirmar o compromisso popular com a democracia, denunciar ameaças autoritárias e defender a soberania do país diante de interesses estrangeiros e da extrema direita.

Segundo a resolução, o objetivo da mobilização é reafirmar o papel do povo como protagonista das decisões do país, em um momento que o PT classifica como crucial para o futuro da democracia brasileira.

O movimento acontecerá em cenário de tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, sanções norte-americanas, além da atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no país.

As mobilizações estão sendo organizadas em articulação com as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Central Única dos Trabalhadores (CUT), demais centrais sindicais, movimentos populares e partidos progressistas.

A direção nacional do PT também ressaltou que os atos do Dia da Independência não serão apenas um momento de protesto, mas de organização política e popular em torno de uma agenda voltada à justiça social, ao desenvolvimento sustentável e à ampliação dos direitos dos brasileiros.

A resolução política aprovada ainda orienta as bases do partido em todo o país a se engajarem nos preparativos dos atos e a promoverem debates, plenárias e articulações locais que fortaleçam a mobilização nacional.

Perguntas e respostas

Qual foi a decisão do PT durante a reunião do Diretório Nacional?

O PT aprovou uma nova resolução política que aborda a atual conjuntura do país e estabelece diretrizes para a atuação da sigla nos próximos meses.

O que a resolução política convoca para o dia 7 de Setembro?

A resolução convoca uma ampla mobilização nacional em defesa da democracia e da soberania nacional, com atos programados para essa data.

Qual é o lema dos atos convocados pelo PT?

O lema dos atos é “Quem manda no Brasil é o povo brasileiro”, com o objetivo de reafirmar o compromisso popular com a democracia e denunciar ameaças autoritárias.

Qual é o objetivo da mobilização proposta pelo PT?

O objetivo é reafirmar o papel do povo como protagonista das decisões do país, em um momento considerado crucial para o futuro da democracia brasileira.

Quais são os contextos que cercam a mobilização?

A mobilização ocorre em um cenário de tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil, sanções norte-americanas e a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro no país.

Quem está organizando as mobilizações?

As mobilizações estão sendo organizadas em articulação com as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), outras centrais sindicais, movimentos populares e partidos progressistas.

Qual é a visão do PT sobre os atos do Dia da Independência?

A direção nacional do PT ressaltou que os atos não serão apenas um momento de protesto, mas também de organização política e popular em torno de uma agenda voltada à justiça social, desenvolvimento sustentável e ampliação dos direitos dos brasileiros.

Como o PT orienta suas bases em relação aos atos?

A resolução orienta as bases do partido em todo o país a se engajarem nos preparativos dos atos e a promoverem debates, plenárias e articulações locais para fortalecer a mobilização nacional.

