Líder do PT quer inquérito contra família Bolsonaro por suposta lavagem de dinheiro Relatório do Coaf apontou que Bolsonaro movimentou mais de R$ 30 mi em menos de um ano Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 19h53 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h58 )

PF aponta que Bolsonaro recebeu 1,27 milhão de Pix em 2 anos que somaram R$ 20,7 milhões Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 21/08/2025

O líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (RJ), acionou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, nesta quinta-feira (21), pedindo que abra um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); sua esposa, Michelle Bolsonaro; e seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), por suposta lavagem de dinheiro.

Segundo o parlamentar, ainda há indícios do cometimento dos crimes de organização criminosa e fraude processual.

Lindbergh protocolou o pedido após serem divulgados relatórios da Polícia Federal e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que apontam que o ex-presidente movimentou R$ 30,5 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024, em operações financeiras consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais.

Os valores seriam incompatíveis com a renda declarada por Bolsonaro.

‌



Além disso, o ex-presidente teria feito repasses subsequentes que ultrapassam R$ 22 milhões, incluindo transferências diretas para Michelle (R$ 2 milhões), Eduardo (R$ 2,1 milhões) e Carlos Bolsonaro (R$ 4,8 milhões).

Conforme Lindbergh, tais operações configuram possíveis estratégias de blindagem patrimonial e uso de “laranjas” e uma tentativa de frustrar bloqueios judiciais.

‌



O relatório do COAF ainda aponta que o ex-presidente recebeu mais de 1.271.700 transferências via Pix entre março de 2023 e junho de 2025, que juntas somaram R$ 20.743.645,86.

Para o líder do PT, os valores poderiam ter sido utilizados em atividades de pressão política e ataques contra instituições democrática.

‌



No pedido endereçado a Moraes, Lindbergh pede ainda as quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático, bloqueio e sequestro de bens, perícia contábil e financeira, e eventual responsabilização penal dos envolvidos.

O líder sustenta ainda que o caso se trata de um “esquema familiar estruturado” que conta com “divisão de tarefas, para ocultar patrimônio e burlar a Justiça”.

