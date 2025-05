Relação com Rússia é ‘deficitária’, mas tem ‘grande potencial’, diz Lula em encontro com Putin Presidente deu declaração em reunião bilateral com o presidente russo nesta sexta-feira Brasília|Do R7 09/05/2025 - 11h04 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h17 ) twitter

Lula participa de reunião bilateral com Putin nesta sexta Ricardo Stuckert / PR - 07.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a relação com a Rússia ainda é “deficitária” em termos comerciais, mas que tem “grande potencial”. As declarações do presidente aconteceram em reunião bilateral com o presidente Vladimir Putin, em Moscou, nesta sexta-feira (9).

“Essa minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, comerciais, culturais, científicos e tecnológicos com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil. Somos duas grandes nações, em continentes opostos, e nós temos a chance de, nesse momento histórico, a gente poder fazer com que a nossa relação comercial possa crescer muito”, avaliou.

O presidente detalhou que hoje o fluxo comercial com a Rússia está em torno de US$ 12,5 bilhões. “É um fluxo comercial bastante deficitário para o Brasil, mas nós entendemos que o potencial de crescimento dessa relação é muito grande e é por isso que estamos aqui”, disse.

Lula acrescentou ainda que o Brasil tem interesse em discutir questões energéticas, de defesa e de educação com a Rússia.

Taxação

O presidente do Brasil também comentou a questão da taxação adotada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

“A taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, o multilateralismo e, muitas vezes, o respeito à soberania dos países que nós temos que ter”, declarou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira (9), em Moscou, na Rússia, das celebrações dos 80 anos da vitória do país sobre os nazistas, na Segunda Guerra Mundial. Os eventos, que incluem um desfile cívico-militar na Praça Vermelha e uma oferenda floral no Túmulo do Soldado Desconhecido, na Muralha do Kremlin, ocorrem pela manhã, no fuso local (madrugada, pelo horário de Brasília). Depois das solenidades, Putin e Lula terão uma reunião bilateral — os dois líderes devem conversar sobre a guerra na Ucrânia. O conflito no Leste Europeu já dura mais de três anos.

No encontro privado, os presidentes também devem assinar acordos em ciência e tecnologia e discutir a ampliação das parcerias estratégicas entre Brasil e Rússia. Em seguida, Lula reúne-se com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O político tinha um encontro marcado com o brasileiro em dezembro do ano passado, mas a agenda precisou ser cancelada devido à internação do presidente. Na ocasião, Lula sofreu uma queda e precisou passar por cirurgia.

Nessa quinta (8), Lula jantou com Putin no Grande Palácio do Kremlin, residência oficial do chefe de Estado russo. Eles sentaram-se lado a lado no evento, que ocorreu às 13h de quinta, no horário de Brasília (DF). Foi a primeira agenda de Lula na Rússia, onde o petista está desde o início da tarde de quarta (7).

