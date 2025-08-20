Relatório da PEC do fim da escala 6x1 deve ser apresentado em até 90 dias A ideia é que o parecer seja discutido posteriormente na Comissão de Constituição e Justiça Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 09h06 (Atualizado em 20/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Relatório da PEC para acabar com a escala 6x1 deve ser apresentado em até 90 dias.

A subcomissão realizará audiências com diversos setores para discutir a proposta.

Proposta prevê redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais e limita a 8 horas diárias.

Iniciativa conta com apoio popular, com mais de 3 milhões de assinaturas coletadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Subcomissão para analisar o texto foi criada nesta terça e estará ligada à Comissão de Trabalho Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O deputado Luiz Gastão (PSD-CE), relator da subcomissão que analisará a jornada de trabalho no Brasil, afirmou que o relatório da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da escala 6x1 deve ser apresentado em até 90 dias.

O parlamentar prevê a realização audiências públicas para ouvir empresários, trabalhadores, professores universitários e representantes do governo, e disse que a intenção é que o parecer seja discutido posteriormente na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa.

“Vamos avaliar quais setores ainda adotam a escala 6x1 e quais efeitos essa mudança teria”, pontuou.

A subcomissão foi instalada nesta terça-feira (19) e ficará vinculada à Comissão de Trabalho. O colegiado discutirá a proposta, que também prevê a jornada 4x3 e limita a duração do trabalho normal a 36 horas semanais.

‌



Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho não deve ultrapassar oito horas diárias e 44 horas semanais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o plano de trabalho divulgado pelo parlamentar, a subcomissão busca “consolidar uma proposta consensual que viabilize o avanço dessa agenda, garantindo a sustentabilidade das políticas públicas de Estado, a viabilidade econômica das empresas de todos os portes — em especial micro e pequenas empresas — e a proteção dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que reivindicam jornadas menores, sem prejuízo da remuneração.”

‌



Além disso, o documento cita cinco objetivos específicos do grupo:

Estudar os impactos da redução da jornada de trabalho no Brasil , considerando aspectos econômicos, sociais, jurídicos e produtivos, com atenção especial aos efeitos sobre a geração de empregos, a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores, a competitividade das empresas e a sustentabilidade das contas públicas.

, considerando aspectos econômicos, sociais, jurídicos e produtivos, com atenção especial aos efeitos sobre a geração de empregos, a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores, a competitividade das empresas e a sustentabilidade das contas públicas. Analisar as proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional que tratam da redução da jornada de trabalho ou de temas correlatos, como a regulamentação da escala de trabalho e a valorização do tempo livre.

em tramitação no Congresso Nacional que tratam da redução da jornada de trabalho ou de temas correlatos, como a regulamentação da escala de trabalho e a valorização do tempo livre. Realizar audiências públicas, seminários e reuniões técnicas , com a participação de especialistas, representantes de entidades sindicais e patronais, acadêmicos e demais setores da sociedade civil interessados no tema.

, com a participação de especialistas, representantes de entidades sindicais e patronais, acadêmicos e demais setores da sociedade civil interessados no tema. Elaborar e apresentar relatório final , contendo diagnóstico, conclusões e recomendações legislativas voltadas ao aperfeiçoamento do marco normativo sobre a jornada de trabalho no país.

, contendo diagnóstico, conclusões e recomendações legislativas voltadas ao aperfeiçoamento do marco normativo sobre a jornada de trabalho no país. Propor iniciativas legislativas, sejam de natureza constitucional ou infraconstitucional, que reflitam os consensos e diretrizes construídos ao longo dos trabalhos desta subcomissão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A PEC

De forma geral, a PEC é voltada para a redução de jornadas de trabalho, em especial aos trabalhadores que atuam em regime de seis dias e um dia de descanso. A proposta também prevê a redução na carga horária, passando o limite de até 44 horas semanais para 36 horas por semana, além do máximo de oito horas por dia.

‌



A iniciativa partiu do movimento Vida Além do Trabalho e, agora, terá um longo caminho no Congresso. Após a fase de protocolo, o texto será analisado pela CCJ, para confirmar se as mudanças não violam pontos estabelecidos na Constituição.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A iniciativa também conta com apoio popular, em coleta de assinaturas que superam os 3 milhões. A PEC não havia sido apresentada no ano passado por depender de avaliação da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Erika Hilton (PSOL-SP), deputada responsável pela formalização do projeto, explicou que havia riscos pelo comando do colegiado estar à época com o PL (Partido Liberal) em 2024.

Perguntas e respostas

Qual é o prazo para a apresentação do relatório da PEC do fim da escala 6x1?

O deputado Luiz Gastão (PSD-CE), relator da subcomissão que analisará a jornada de trabalho no Brasil, afirmou que o relatório da PEC deve ser apresentado em até 90 dias.

Quais são os planos para a discussão do parecer da PEC?

O parlamentar prevê a realização de audiências para ouvir empresários, trabalhadores, professores universitários e representantes do governo. A intenção é que o parecer seja discutido posteriormente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O que a subcomissão irá discutir além da escala 6x1?

A subcomissão discutirá a proposta que também prevê a jornada 4x3 e limita a duração do trabalho normal a 36 horas semanais. Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho não deve ultrapassar oito horas diárias e 44 horas semanais.

Qual é o objetivo da PEC em relação às jornadas de trabalho?

A PEC é voltada para a redução de jornadas de trabalho, especialmente para trabalhadores que atuam em regime de seis dias e um dia de descanso. A proposta também prevê a redução da carga horária, passando o limite de 44 horas semanais para 36 horas, além do máximo de oito horas por dia.

De onde partiu a iniciativa da PEC?

A iniciativa partiu do movimento Vida Além do Trabalho e terá um longo caminho no Congresso. Após a fase de protocolo, o texto será analisado pela CCJ para confirmar se as mudanças não violam pontos estabelecidos na Constituição.

Qual é o apoio popular para a PEC?

A PEC conta com apoio popular, com uma coleta de assinaturas que supera os 3 milhões. Ela não havia sido apresentada no ano passado por depender de avaliação da CCJ.

Quem é a deputada responsável pela formalização do projeto?

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) é a responsável pela formalização do projeto e explicou que havia riscos devido ao comando do colegiado estar na época com o PL (Partido Liberal) em 2024.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp