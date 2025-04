Restituição do IR: Receita libera consulta para quem caiu na malha fina Ao todo, 279,5 mil contribuintes serão contemplados com valor total de R$ 339,6 milhões; pagamento será em 30 de abril Brasília|Do R7, em Brasília 23/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 02h00 ) twitter

Valor será depositado em 30 de abril Joédson Alves/Agência Brasil

A Receita Federal disponibilizará a partir das 10h desta quarta-feira (23) a consulta ao lote de restituição da malha fina referente ao mês de abril. Ao todo, 279.505 contribuintes terão direito a um montante total de R$ 339,63 milhões. O pagamento será em 30 de abril.

Entre os que receberão primeiro, o grupo mais numeroso é formado por aqueles que informaram a chave Pix do tipo CPF ou utilizaram a declaração pré-preenchida, totalizando 204.798 contribuintes. Desde o ano passado, essas opções garantem prioridade na restituição.

Em segundo, há 25.283 contribuintes entre 60 e 79 anos. Em terceiro, vêm 9.502 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Também estão incluídos na lista prioritária 4.284 idosos com mais de 80 anos e 3.820 pessoas com deficiência física ou mental, ou com moléstia grave.

Por fim, 31.813 contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais, serão contemplados.

Como consultar restituição

Os contribuintes poderão realizar a consulta na página da Receita Federal, na sessão “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, é preciso clicar em “Consultar a Restituição”. O acesso também pode ser feito pelo aplicativo da Receita.

Como receber o valor

De acordo com a Receita, o pagamento das restituições será creditado em 30 de abril na conta do contribuinte ou na chave Pix cadastrada. Caso o valor não seja depositado, a quantia ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Se a restituição não for resgatada durante o prazo, o cidadão poderá requerer o montante no Portal e-Cac, acessando o menu da página da Receita e clicando em “Declarações e Demonstrativos”. Depois, é preciso ir em “Meu Imposto de Renda” e “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

