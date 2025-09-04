Ricardo Nunes critica condenações pelo 8/1 e questiona julgamento no STF Prefeito questionou imparcialidade do STF no julgamento de Bolsonaro, sugerindo que caso deveria ser analisado no plenário Brasília|Do Estadão Conteúdo 04/09/2025 - 18h08 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ricardo Nunes critica o STF pela punição aplicada aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

Ele questiona a imparcialidade do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus.

Nunes defende a necessidade de pacificação do país e a discussão sobre um projeto de anistia.

O governador Tarcísio de Freitas apoia a aprovação da proposta de lei para anistia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nunes criticou ministros que vão julgar Bolsonaro no STF YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 4.9.2025

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou nesta quinta-feira (4) o STF (Supremo Tribunal Federal) por penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro e acusou a corte de falta de imparcialidade no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus envolvidos na trama golpista.

Ao citar o caso de Débora Rodrigues, conhecida como “Débora do Batom”, condenada a 14 anos de prisão por escrever “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, localizada em frente ao prédio do STF, Nunes afirmou que a punição não é compatível com a conduta.

“O vandalismo tem que ser punido de forma rigorosa. Agora, é óbvio que alguém que pegou um batom e fez uma pichação numa estátua, o que está absolutamente errado, não merece 14 anos de prisão”, disse.

Débora foi uma das condenadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram prédios públicos em Brasília.

‌



Para reforçar o argumento, o prefeito de São Paulo fez uma analogia ao uso de medicamentos. “Todo remédio, na dose exagerada, vira veneno. Até remédio você tem que ter a dose certa”, disse Nunes em conversa com jornalistas.

Nunes também questionou a imparcialidade do STF no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros sete réus acusados de participar da trama golpista após as eleições de 2022.

‌



“Se você tem um julgamento imparcial, por que não deixa julgar com os 11 ministros? Por que julga com cinco? Um é advogado do Lula, o outro é inimigo do Bolsonaro, o outro foi indicado pelo Lula, ministro do Lula. Quer dizer, não tem imparcialidade nisso. Se não tem imparcialidade, vai ter justiça? Não vai ter. Podia até ter esse julgamento com os 11, aí tudo bem, a discussão seria mais ampla”, afirmou.

Prefeito defende anistia como pacificação

A discussão sobre a anistia ganhou força na semana em que começou o julgamento pela trama golpista na corte. No contexto da polarização em torno do projeto de lei da anistia, Nunes defendeu que o país precisa de pacificação.

‌



“A nossa questão primordial é pacificar o país, essa é a palavra de ordem. Se a pacificação requer atuações para que vote a anistia, para que a gente compreenda alguns exageros que o STF tem cometido, inegavelmente, isso pode ser um caminho. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, mas é inegável o que está acontecendo”, afirmou.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também vem reforçando o apoio à aprovação do projeto de lei. Ele esteve em Brasília para articular a adesão de aliados à proposta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual foi a crítica do prefeito Ricardo Nunes ao STF?

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou o STF (Supremo Tribunal Federal) pelas penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, acusando a corte de falta de imparcialidade no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus envolvidos na trama golpista.

O que Nunes disse sobre a condenação de Dêbora Rodrigues?

Nunes se referiu ao caso de Débora Rodrigues, conhecida como “Débora do Batom”, que foi condenada a 14 anos de prisão por escrever “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, em frente ao prédio do STF. Ele afirmou que a punição não é compatível com a conduta dela, ressaltando que vandalismo deve ser punido, mas que 14 anos de prisão é excessivo para esse ato.

Qual analogia Nunes fez para reforçar seu argumento?

Para reforçar seu argumento, Nunes fez uma analogia ao uso de medicamentos, afirmando que “todo remédio, na dose exagerada, vira veneno”, enfatizando que até remédios precisam ser administrados na dose certa.

O que Nunes questionou sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro?

Nunes questionou a imparcialidade do STF no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros sete réus, sugerindo que o julgamento deveria ser realizado por todos os 11 ministros da corte, em vez de apenas cinco, para garantir uma discussão mais ampla e justa.

Qual foi a posição de Nunes sobre a anistia?

Nunes defendeu que o país precisa de pacificação e que, se a pacificação requer ações para votar a anistia e compreender os exageros do STF, isso pode ser um caminho a ser considerado, independentemente de ser uma proposta de direita ou esquerda.

Qual foi a posição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre a anistia?

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também tem apoiado a aprovação do projeto de lei da anistia e esteve em Brasília para articular a adesão de aliados à proposta.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp