Roubo e furto de celular: no primeiro dia, governo envia mais de 1.000 notificações São Paulo encabeça a lista, com 18% do total de mensagens enviadas; depois, vêm Rio de Janeiro (15%), Bahia (11%) e Ceará (8%) Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 09/04/2025 - 10h51 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h10 )

Governo já enviou mais de 1.000 notificações a celulares roubados Reprodução / Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública começou, nesta terça-feira (8), a enviar notificações aos celulares com alerta de bloqueio emitido por roubo, furto ou perda. No primeiro dia da nova funcionalidade do programa Celular Seguro, foram enviados 1.118 comunicados em todo o país. Veja, abaixo, a distribuição das mensagens por estado.

As mensagens são encaminhadas por meio do aplicativo WhatsApp, pelos números 2025-3003 ou 2025-3000 - perfis verificados do Ministério da Justiça - assim que um novo chip for instalado nos aparelhos com restrição. De acordo com a pasta, São Paulo encabeça a lista, com 18% do total de notificações enviadas. Depois, vêm Rio de Janeiro (15%), Bahia (11%) e Ceará (8%).

Os estados do Acre, Tocantins, Roraima e Mato Grosso do Sul registraram nenhuma notificação. Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Sergipe, Piauí, Goiás e Santa Catarina têm, cada um, 1%. Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio Grande do Sul e Paraná possuem 2% das notificações. O Distrito Federal é responsável por 3%, enquanto Paraíba, Pernambuco e Pará, 4% cada. Maranhão responde por 5%, e Amazonas e Minas Gerais, 6%.

Depois de receber a mensagem que vai informar sobre a existência de alerta para bloqueio, o cidadão deve acessar o site do programa Celular Seguro para ter as demais orientações. Em seguida, será preciso comparecer em uma delegacia da Polícia Civil para regularizar a situação. “Se a pessoa que estiver com o celular não apresentar a nota fiscal, nem comprovar que foi ela quem emitiu o alerta, terá que devolver o aparelho”, diz o governo.

A implementação desse sistema foi possível devido à integração de dados entre as operadoras de telefonia móvel e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Com isso, o Celular Seguro consegue identificar automaticamente um dispositivo roubado por meio do seu IMEI — número de identificação único de cada celular—e disparar uma notificação assim que o aparelho for ativado com um novo chip.

O combate ao roubo de celulares tem sido tratado como prioridade pelo governo federal. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou o compromisso de endurecer as medidas contra esse tipo de crime, declarando que não permitirá que o Brasil se torne uma “República de ladrões de celular”.

Como funciona o Celular Seguro

O Celular Seguro foi lançado em dezembro de 2023 com o objetivo de permitir que vítimas de furto ou roubo bloqueiem rapidamente seus dispositivos e aplicativos financeiros, reduzindo o risco de golpes. O sistema também permite que o bloqueio seja feito por contatos de confiança previamente cadastrados pelo usuário.

No entanto, uma vez que um celular é bloqueado pelo programa, não há opção de desbloqueio imediato. Para recuperar o acesso, o usuário precisa entrar em contato com sua operadora de telefonia e com as instituições financeiras para seguir os procedimentos estabelecidos nos termos de uso.

