Ministério da Justiça e Anatel iniciam nova etapa do programa Celular Seguro Agora o usuário passa a contar com duas opções se for vítima de roubo ou furto: o bloqueio total e o modo recuperação Brasília|Do R7 07/04/2025 - 20h30 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério da Justiça e Anatel iniciam nova etapa do programa Celular Seguro Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e o Ministério da Justiça começaram, nesta segunda-feira (7), uma nova fase do programa Celular Seguro, que pretende combater o furto de aparelhos celulares no Brasil. A novidade é que o usuário passa a contar com duas opções se for vítima de roubo ou furto: o bloqueio total e o modo recuperação.

A primeira opção é mais rigorosa e impede o uso do aparelho. Se acionado, ele desativa completamente a linha telefônica, as contas vinculadas às instituições parceiras e o IMEI do celular, número único que identifica o dispositivo na rede de telefonia móvel.

Dessa forma, o celular não se conecta mais a nenhuma rede de telecomunicação e fica inutilizável mesmo com a troca do chip. Tal medida pretende destimular roubos e furtos, pois o aparelho perde o valor de revenda no mercado ilegal.

Apesar disso, se a vítima recuperar o celular, não poderá inserir um novo chip para usar imediatamente, mas deverá seguir um processo burocrático para reverter a restrição.

‌



Já o modo recuperação permite bloquear a linha telefônica e as contas vinculadas às instituições parceiras, sem desativar o IMEI do celular, mas apenas inserindo-o em uma lista de restrição.

Caso alguém ativar a linha nesse dispositivo, receberá uma mensagem automática no WhatsApp, solicitando que o celular seja levado até uma delegacia e que explicações sejam dadas às autoridades.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Se o aparelho for recuperado, pode ser reutilizado imediatamente depois da instalação de um chip novo. Conforme o MJ, tal alternativa é especialmente útil em casos de perda ou extravio, pois há possibilidade de o verdadeiro dono do celular recuperar o aparelho.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp