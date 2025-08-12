Rui Costa: governo deve divulgar plano para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço até quarta Ministro da Casa Civil explicou que medidas dependem de decisão do Lula; nova reunião hoje vai definir detalhes finais Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 10h48 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Rui Costa anunciou que o governo divulgará um plano para socorrer empresas até quarta-feira (13).

O plano foi adiado após pedido de ajustes do presidente Lula em reunião com ministros.

O objetivo do plano é incentivar a exportação de produtos brasileiros para mercados alternativos, como China e Índia.

Rui Costa também comentou sobre um projeto de lei para regular redes sociais, visando a proteção de crianças e adolescentes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Rui Costa afirmou que Brasil vai estreitar relações com outros países Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 06.01.2023

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o plano de contingenciamento do governo federal para socorrer empresas afetadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos será apresentado até esta quarta-feira (13).

A previsão inicial era divulgá-lo nesta terça-feira (12), porém, na última reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou novos ajustes nas medidas.

Segundo Rui Costa, uma nova reunião ocorrerá nesta terça-feira, quando o presidente definirá os detalhes finais do plano.

“[Hoje] haverá uma nova reunião para avaliar as medidas e, hoje [terça] ou amanhã [quarta], após ele decidir, essas medidas serão anunciadas. Não posso antecipar porque ele [Lula] tomou a decisão final. Ainda terá uma reunião hoje pela manhã. Só depois dele bater o martelo final essas medidas poderão ser anunciadas”, declarou.

O ministro adiantou que o objetivo central do plano é incentivar que empresas direcionem seus produtos para outros mercados.

Ele exemplificou com reuniões feitas na semana passada ao lado dos embaixadores da China e da Índia. A ideia é identificar produtos que o Brasil possa exportar para esses países e que antes eram enviados aos Estados Unidos.

“Assim como a Índia, também taxada pelos Estados Unidos, está tentando colocar seus produtos no Brasil e em outros mercados”, afirmou.

Rui Costa avaliou que a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de taxar o Brasil e outros países configura “briga com o mundo inteiro”.

“Os Estados Unidos decidiram brigar com o mundo. Eles acham que, para desenvolver o país deles, a melhor estratégia é o confronto, e nós entendemos que a melhor estratégia é dialogar com todos. Então, estamos intensificando esse diálogo”, afirmou.

Regulação das redes sociais

As declarações foram dadas em entrevista a uma rádio baiana na manhã desta terça-feira. Na ocasião, Rui Costa também comentou sobre a regulação das redes sociais.

Segundo ele, nos próximos dias, Lula enviará um projeto de lei ao Congresso Nacional para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital.

“Regular as redes sociais é questão de segurança. Liberdade de expressão não é autorização para cometer crimes”, disse.

“Nos próximos dias, o presidente Lula enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei para regular a atuação dessas empresas. O governo brasileiro defende a regulamentação e fiscalização dessas plataformas, que acumulam lucros bilionários, muitas vezes às custas da integridade física e psicológica das pessoas.”

O ministro defendeu que “é preciso regular, fiscalizar e punir não apenas quem publica, mas também quem viabiliza a disseminação desses conteúdos. A legislação precisa ser aperfeiçoada para coibir e punir, de forma efetiva, essas atividades criminosas.”

