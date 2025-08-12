Rui Costa diz que Lula vai enviar ao Congresso PL para regular redes sociais: ‘Questão de segurança’ Ministro da Casa Civil comentou as últimas denúncias relacionadas a defesa de crianças e adolescentes em ambiente digital Brasília|Do R7, em Brasília 12/08/2025 - 10h13 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h22 ) twitter

Rui Costa criticou filho do ex-presidente Jair Bolsonaro Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - arquivo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou nesta terça-feira (12) que o Executivo vai enviar nos próximos dias um novo projeto de lei para regular as redes sociais. A medida vai ser adotada em resposta às últimas denúncias que repercutem na internet sobre adultização e proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital (entenda abaixo).

“Regular as redes sociais é questão de segurança. Liberdade de expressão não é autorização para cometer crimes”, disse o ministro em entrevista a uma rádio baiana nesta manhã.

Nas redes sociais, Rui Costa reforçou: “Nos próximos dias, o presidente Lula enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei para regular a atuação dessas empresas. O governo brasileiro defende a regulamentação e fiscalização dessas empresas, que acumulam lucros bilionários, muitas vezes às custas da integridade física e psicológica das pessoas”.

Rui Costa defendeu que “é preciso regular, fiscalizar e punir não apenas quem publica, mas também quem viabiliza a disseminação desses conteúdos. A legislação precisa ser aperfeiçoada para coibir e punir de forma efetiva essas atividades criminosas.”

REGULAR AS REDES SOCIAIS É QUESTÃO DE SEGURANÇA! Durante entrevista à Rádio Alvorada FM, de Guanambi (BA), na manhã de hoje, comentei sobre a regulação das big techs. Liberdade de expressão não é autorização para cometer crimes.



A denúncia feita pelo youtuber @felcca sobre a… — Rui Costa (@costa_rui) August 12, 2025

Entenda

A declaração do ministro ocorre em meio as denúncias feitas pelo influenciador Felipe Bressanim, conhecido pelo apelido de Felca, na última semana falando sobre “adultização” e a exploração de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais.

O vídeo cita episódios em que adolescentes produziram conteúdo com elementos de conotação adulta, além de mostrar como essas imagens e publicações chegam para pedófilos nas redes sociais.

Para Rui Costa, a denúncia feita por Felca "é mais um alerta para um problema que acontece no mundo inteiro e reforça a necessidade de pais, mães, avós e responsáveis redobrarem o cuidado com o acesso de menores às redes sociais".

