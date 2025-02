Secretário de Proteção Animal do DF é exonerado; Edilene Dias assume a pasta Secretaria foi criada em 2024 e tem atribuição cuidar dos direitos e bem-estar de cães e gatos do DF Brasília|Do R7 24/02/2025 - 23h39 (Atualizado em 24/02/2025 - 23h40 ) twitter

Secretaria foi criada em 2024 Geovana Albuquerque/Agência Brasília

O Governo do Distrito Federal fez mais uma alteração no comando das pastas do executivo. O secretário Extraordinário de Proteção Animal do Distrito Federal, Ricardo Mendes Villafane Gomes, foi exonerado nesta segunda-feira (24). A saída de Ricardo foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF. Na mesma publicação, foi oficializada Edilene Dias Cerqueira como nova chefe da pasta.

A secretaria foi criada em 2024 após ser desvinculada da Secretaria de Meio Ambiente. A pasta tem como atribuição cuidar dos direitos e bem-estar de cães e gatos do DF.

Edilene Dias é formada em secretariado executivo, pós-graduada em gestão pública e servidora pública desde 2003, da carreira da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF. Ela já atuou como chefe da Unidade de Fauna no Instituto Brasília Ambiental, foi servidora em órgãos federais como Ministério da Cultura e Ministério da Assistência Social.

Mais mudanças

Nesta segunda, o novo secretário de Saúde do DF, Juracy Lacerda , tomou posse. A nomeação oficial dele, que era presidente do Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde), foi publicada em edição extra do DODF (Diário Oficial do DF) na última quinta-feira (20). Lucilene Florêncio , antiga titular da pasta, pediu exoneração por “necessidade de descanso”.

‌



Em uma publicação nas redes sociais, o governador Ibaneis Rocha (MDB) agradeceu o trabalho desempenhado por Lucilene a frente da pasta desde junho de 2022. “Uma grande amiga, pessoa que dedica a vida à medicina e à saúde das pessoas. A Lucilene está com a gente na secretaria e veio comunicar que pediu para se afastar, está muito cansada, e eu disse que ela tem que cuidar das pessoas, mas também cuidar dela. Agradeço por tudo o que você fez por mim e pela população do DF”, afirmou.

Juracy Cavalcante Lacerda Júnior é graduado em medicina pela Universidade Presidente Antônio Carlos e pós-graduado em Gestão Hospitalar e Operacional pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

*Com informações da Agência Brasília