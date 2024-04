Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Secretário do DF, Sandro Avelar é eleito presidente do Conselho Nacional de Segurança Pública Grupo foi criado para permitir representação dos interesses comuns das pastas junto ao Ministério da Justiça

Alto contraste

A+

A-

Sandro Avelar ficará no cargo por um ano Sandro Avelar ficará no cargo por um ano (Tony Oliveira/ Agência Brasília - 25.01.23)

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, foi eleito presidente do Consesp (Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública) nesta sexta-feira (15), durante reunião em Florianópolis, capital de Santa Catarina. O novo gestor foi escolhido por membros das pastas de Segurança de todo o Brasil e ficará no cargo por um ano.

A reunião iniciou na quarta-feira (13) e faz parte da programação do 3º Congresso Nacional de Oficiais Militares Estaduais. O Consesp reúne secretários de Segurança Pública das unidades federativas com o intuito de permitir representação dos interesses comuns das pastas junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Como presidente, Avelar destacou os temas que devem ser trabalhos durante a nova gestão. Entre as prioridades estão violência contra a mulher, ampliação de câmeras corporais pelas polícias, políticas públicas para a população em situação de rua, combate ao crime organizado, legislação penal e convênios sobre drogas.

“A presidência de um colegiado como este nos coloca à frente de questões centrais de segurança pública do país e possibilita alinhar necessidades para fortalecimento e direcionamento estratégico”, afirma o novo presidente do Consesp.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro