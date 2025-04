Sem Bolsonaro, Zema se coloca como opção para 2026: ‘Vamos ter que conversar muito’ Governador de MG continua defendendo que Bolsonaro é o ‘maior nome da direita’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 08/04/2025 - 22h39 (Atualizado em 08/04/2025 - 22h46 ) twitter

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) Agência Brasil

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse, nesta terça-feira (8), que, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), continue inelegível, os governadores da direita terão de “conversar muito” sobre o que fazer nas eleições de 2026. Apesar disso, ele defendeu o nome do ex-chefe do Executivo como o “maior” da direita brasileira.

“O presidente Jair Bolsonaro é o maior nome da direita. Continuo confiante que ele pode reverter (a inelegibilidade) e nós governadores de direita, com toda certeza, estaremos apoiando esse nome, que é o maior. Caso isso não aconteça, nós vamos ter de conversarmos muito”, declarou a jornalistas durante evento de lançamento da Casa da Liberdade, da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado.

Mesmo com inelegibilidade de Bolsonaro até 2030, determinada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ex-presidente continua se colocando como candidato à Presidência em 2026.

A direita, contudo, se movimenta. Na semana passada, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), lançou pré-candidatura ao posto e, dias depois, esteve ao lado de Bolsonaro em ato na Avenida Paulista. Nos bastidores, há indicação de que, caso Bolsonaro não reverta sua situação eleitoral, poderia indicar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para o posto, o que o ex-presidente nega.

‌



Uma chapa Tarcísio-Zema também seria uma possibilidade, uma vez que o governador de MG não poderá concorrer à reeleição por estar em segundo mandato. Até o momento, Zema diz que continua priorizando seu Estado.

“Sou governador de Minas A minha prioridade, o meu foco é ainda consertar Minas. Temos muito o que fazer lá e nós, governadores de direita, temos caminhado junto. Espero que caminhemos juntos em 2026″, prosseguiu.

‌



Ele desejou ainda que, no próximo pleito, a direita caminhe unida, porém, ressaltou que ainda é cedo para tratar sobre o assunto. “É muito prematuro para falar de qualquer candidatura nesse momento”, observou.

Sobre a possibilidade de concorrer ao Senado em 2026, Zema colocou como “hipótese”, mas ressaltou que não se sente “confortável” em cargos no Poder Legislativo. “Sou executor”.

‌



Caiado, que também esteve no evento, fez coro a declaração de Zema, mas afirmou que a centro-direita vai “ganhar” as eleições de 2026.

