Zoológico de Brasília reabrirá na próxima segunda-feira após casos de gripe aviária Parque está interditado desde 28 de maio; duas aves silvestres, uma delas do zoológico, morreram devido ao vírus Brasília|Do R7, em Brasília 02/07/2025 - 17h35 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h36 )

Espaço foi fechado após casos de gripe aviária Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

O Zoológico de Brasília será reaberto na próxima segunda-feira (7), após um mês de interdição por casos de gripe aviária em duas aves silvestres.

A liberação foi autorizada pela Seagri-DF (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF), com base em critérios técnicos e nas diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária.

“A decisão pela reabertura é baseada em avaliação técnica criteriosa. A população pode visitar o zoológico com tranquilidade, pois as medidas de biossegurança seguem ativas”, afirmou o secretário de Agricultura, Rafael Bueno.

No fim de maio, o Zoológico de Brasília identificou a presença do vírus da gripe aviária em um irerê (uma espécie de pato), que não fazia parte do zoológico. Em junho, um emu que era do zoológico também foi diagnosticado com a doença.

As amostras analisadas indicaram que os vírus detectados eram semelhantes a linhagens registradas na América do Norte, o que, segundo o GDF, sugere uma possível introdução por rotas migratórias.

Durante a interdição, foram realizadas inspeções em propriedades rurais, comércios de aves e criações domésticas em um raio de três quilômetros ao redor do zoológico.

Reabertura seguirá normas de segurança

Segundo a secretaria, a decisão de reabrir o zoológico levou em consideração a estabilidade do cenário epidemiológico e a ausência de novos casos da doença no DF.

A retomada das atividades seguirá protocolos de biossegurança adotados pela equipe do parque, com medidas reforçadas para proteção dos animais e do ambiente.

Além disso, técnicos da Seagri-DF continuarão realizando ações de vigilância e monitoramento no entorno do zoológico, principalmente devido à presença de aves migratórias no território.

Para a reabertura, a pasta também recomendou ao zoológico a adoção de medidas complementares para fortalecer a biosseguridade, como:

Atualização do Plano de Contingência Interno;

Elaboração de um plano de continuidade das ações de biossegurança;

Melhorias estruturais nos recintos, para prevenir o contato entre aves silvestres e cativas;

Controle da presença de aves domésticas e animais errantes;

Melhoria da qualidade da água dos lagos;

Reforço na limpeza e desinfecção dos recintos e implantação de área específica para triagem e quarentena de animais com sinais clínicos compatíveis com doenças aviárias.

