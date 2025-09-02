Senado aprova PEC que amplia negociação de dívidas de municípios com precatórios
Proposta demandou semanas de negociação com o governo e flexibiliza pagamentos determinados pela Justiça
O Senado aprovou, nesta terça-feira (2), a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que traz novas regras para a negociação de precatórios, que são dívidas de pagamentos obrigatórios por decisões judiciais.
Por se tratar de uma PEC, o texto foi aprovado em dois turnos. O primeiro com 49 votos a 28. No segundo, houve um aumento expressivo, com aprovação entre 71 votos a 2. A proposta seguirá para sanção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
Além de prever o refinanciamento de dívidas, a proposta retira as despesas de precatórios das contas do governo a partir de 2026, o que prevê um alívio das contas públicas na faixa de R$ 12 bilhões.
Atualmente, essas cobranças já ficam de fora dos gastos oficiais, por uma autorização do STF (Supremo Tribunal Federal) que não se aplica a partir do próximo ano. A mudança é voltada para manter essa previsão fora das despesas.
A análise da proposta contou com críticas de deputados de oposição e de partidos que decidiram deixar o governo Lula — caso de União Brasil e Progressistas. Os dois partidos, em federação, se colocaram contra a aprovação do texto.
A recomendação foi reproduzida pelo líder do União no Senado, Efraim Filho (PB). O político também recomendou por corte de despesas, em vez de buscar flexibilizar valores.
“Não se faz equilíbrio apenas pelo lado da receita. Tem se esquecido que equilíbrio também faz pelo lado da despesa, qualificar, reduzir custos, e isso tem sido esquecido. Se é preciso cumprir a decisão judicial, o caminho correto seria buscar o espaço fiscal para tanto”, disse.
De outro lado, governistas afirmaram que se a PEC não fosse aprovada, faltariam recursos para arcar com despesas, como o caso de licenças maternidades.
A votação estava represada desde 16 de julho, por falta de acordo entre parlamentares e o governo, mas teve etapa concluída entre senadores após uma série de negociações. A proposta será sancionada em uma reunião do Congresso Nacional.
