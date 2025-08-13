Senado aprova sete indicações para tribunais superiores, conselho e Ancine Casa ainda precisa analisar outras indicações, mas adiou votação por baixo quórum Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/08/2025 - 20h40 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h40 ) twitter

Nomes seguirão para nomeação por parte do presidente Lula Carlos Moura/Agência Senado - 13.08.2025

O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (13), os nomes de sete indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a tribunais superiores, CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) e Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Ainda há outros nomes para serem analisados, mas, em virtude de baixo quórum, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adiou a análise dos demais.

Mais cedo a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado sabatinou aprovou 14 indicações. Já a CAS (Comissão de Assuntos Sociais), aprovou a indicação de Wadih Damous, atual secretário do consumidor do MJ, para a presidência da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Confira os nomes aprovados pelo plenário hoje:

Patricia Barcelos para exercer o cargo de diretora da Ancine (Agência Nacional do Cinema);

Carlos Augusto Pires Brandão, para exercer o cargo de ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça);

Maria Marluce Caldas Bezerra, para exercer o cargo de ministra do STJ;

Verônica Abdalla Sterman, para exercer o cargo de ministra do STM (Superior Tribunal Militar), na vaga destinada à advocacia;

Fabiana Costa Oliveira Barreto, para compor o CNMP. na vaga destinada ao MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios);

Ivana Lúcia Franco Cei, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público dos Estados;

Greice Fonseca Stocker, para compor o CNMP, na vaga destinada à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil);

Agora o presidente Lula terá de publicar a nomeação dos indicados no Diário Oficial da União, mas não há prazo para tal. Depois, eles têm até 15 dias para tomar posse dos cargos.

