Senado aprova sete indicações para tribunais superiores, conselho e Ancine
Casa ainda precisa analisar outras indicações, mas adiou votação por baixo quórum
O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (13), os nomes de sete indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a tribunais superiores, CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) e Ancine (Agência Nacional do Cinema).
Ainda há outros nomes para serem analisados, mas, em virtude de baixo quórum, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), adiou a análise dos demais.
Mais cedo a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado sabatinou aprovou 14 indicações. Já a CAS (Comissão de Assuntos Sociais), aprovou a indicação de Wadih Damous, atual secretário do consumidor do MJ, para a presidência da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
Confira os nomes aprovados pelo plenário hoje:
- Patricia Barcelos para exercer o cargo de diretora da Ancine (Agência Nacional do Cinema);
- Carlos Augusto Pires Brandão, para exercer o cargo de ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça);
- Maria Marluce Caldas Bezerra, para exercer o cargo de ministra do STJ;
- Verônica Abdalla Sterman, para exercer o cargo de ministra do STM (Superior Tribunal Militar), na vaga destinada à advocacia;
- Fabiana Costa Oliveira Barreto, para compor o CNMP. na vaga destinada ao MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios);
- Ivana Lúcia Franco Cei, para compor o CNMP, na vaga destinada ao Ministério Público dos Estados;
- Greice Fonseca Stocker, para compor o CNMP, na vaga destinada à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil);
Agora o presidente Lula terá de publicar a nomeação dos indicados no Diário Oficial da União, mas não há prazo para tal. Depois, eles têm até 15 dias para tomar posse dos cargos.
