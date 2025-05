Servidores do INSS poderão receber até R$ 17 mil para reduzir filas no órgão Fila de espera por benefício chega a 2,6 milhões de pessoas, aumento de 92% em relação ao mesmo período do ano passado Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 19/05/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

INSS registra 1,98 milhão de pessoas na fila à espera de benefícios PAULO ALVADIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO - 27.01.2009CONTEÚDO -

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) publicou uma portaria para regulamentar o trabalho de servidores que atuarão para reduzir as filas do órgão e podem receber até R$ 17.136 em pagamento extraordinário. A medida, publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União, faz parte do Programa de Gerenciamento de Benefícios e pretende acelerar o atendimento de requerimentos e revisar benefícios assistenciais e previdenciários.

Para ter direito ao valor de pagamento extraordinário, os servidores devem cumprir metas específicas de produtividade e realizar as tarefas fora da jornada de trabalho.

Segundo dados do Boletim Transparência Previdenciária, publicado na última sexta-feira (16), 2,6 milhões de pessoas aguardam atendimento. Esse é o maior nível desde 2019. O número é 92% maior que o mesmo período de 2024, quando havia 1,3 milhão de requerimentos.

Veja ações previstas:

‌



Reavaliação de benefícios assistenciais;

Avaliações sociais de novos requerimentos;

Análise de processos represados há mais de 45 dias;

Revisões, recursos e reabilitação profissional;

Cumprimento de decisões judiciais pendentes.

O programa também estabelece uma ordem de prioridade nas análises, sendo a reavaliação de benefícios assistenciais e avaliações sociais a primeira delas.

Apenas quando não houver estoque nesses serviços é que os demais grupos poderão ser priorizados.

‌



As atividades serão monitoradas por uma equipe em Brasília e por equipes em superintendências regionais. O trabalho será acompanhado por meio de sistemas internos e deve seguir as diretrizes do INSS.

A portaria destaca que o pagamento extraordinário não será incorporado ao salário, não entra no cálculo de aposentadorias e não gera encargos previdenciários. Além disso, não será cumulativo com horas extras ou adicionais noturnos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp