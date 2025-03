STF decide mudar regra eleitoral e tirar mandato de 7 deputados Ministros entenderam pela inconstitucionalidade de trechos do Código Eleitoral devem valer a partir de 2022, não de 2024 Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 13/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h11 ) twitter

Plenário do STF voltou a julgar sobras eleitorais nesta semana Antonio Augusto/SCO/STF - 25.6.2024

Por maioria de votos, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, nesta quinta-feira (13), alterar as regras de distribuição das chamadas “sobras eleitorais” nas eleições proporcionais para cargos de deputados. A decisão faz com que sete deputados federais percam seus mandatos. Na prática, a corte a eleição de sete deputados federais eleitos em 2022.

Agora o STF vai ter que comunicar a decisão ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e à Câmara. Em fevereiro de 2024, a Corte declarou inconstitucional uma mudança na regra das “sobras” que havia sido aprovada pelo Congresso no ano de 2021, e foi aplicada nas eleições de 2022. Entretanto, após recurso para mudar para 2024, os ministros mantiveram entendimento de que a decisão vale a partir de 2022.

Podem ser afastados os seguintes deputados:

Dr. Pupio (MDB-AP); Sonize Barbosa (PL-AP); Professora Goreth (PDT-AP); Silvia Waiãpi (PL-AP); Lebrão (União Brasil-RO); Lázaro Botelho (PP-TO); e Gilvan Máximo (Republicanos-DF).

Os deputados que eventualmente perderem os mandatos serão substituídos por:

André Borbon (PP-AP); Aline Gurgel (Republicanos-AP); Paulo Lemos (PSOL-AP); Professora Marcivania (PCdoB-AP); Rafael Fera (Podemos-RO); Tiago Dimas (Podemos-TO); e Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).

As sobras eleitorais são as vagas não preenchidas depois do cálculo do quociente eleitoral, principal critério que define os parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados.

A distribuição das sobras foi alterada pela minirreforma eleitoral de 2021 — antes, qualquer partido poderia disputar as vagas não preenchidas. Com a nova legislação, dividida em três etapas, apenas os candidatos com votos mínimos equivalentes a 20% do quociente eleitoral e as legendas com mínimo de 80% do dado ficaram autorizados a pleitear.