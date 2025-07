STF já condenou 643 pessoas por participação nos atos de 8 de Janeiro Outros 555 acusados dos crimes menos graves assinaram acordo para suspender a ação penal Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 07/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h37 ) twitter

STF já condenou 643 pessoas por participação nos atos de 8 de Janeiro Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023

O STF (Supremo Tribunal Federal) já condenou, até o momento, 643 denunciados por participação nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. O levantamento foi divulgado pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Outros 555 acusados dos crimes menos graves assinaram acordo para suspender a ação penal em troca do cumprimento de medidas alternativas.

Para aderir ao acordo, é necessário confessar os crimes, pagar multa, não reincidir, prestar serviços à comunidade, evitar o uso de redes sociais abertas durante o cumprimento das condições e participar de um curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado. O prejuízo estimado com os atos supera R$ 26 milhões, de acordo com levantamento da própria Corte.

A maioria dos executores foi condenada pela prática de cinco crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

As penas variam entre três e 17 anos de prisão, além de multa e indenização por danos morais coletivos de R$ 30 milhões, a ser arcado por todos os condenados pelos mesmos crimes. Esse foi o valor dos prejuízos materiais causados, além dos danos inestimáveis a bens culturais e históricos.

