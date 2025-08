Superlotação e cursos universitários: veja como é prisão onde Carla Zambelli está presa Presa desde a última terça, a deputada licenciada aguarda pelo resultado do seu processo de extradição Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Carla Zambelli está presa desde terça-feira, aguardando decisão sobre extradição.

A prisão feminina Germana Stefanini, onde ela se encontra, enfrenta superlotação de 123% com 336 detentas.

A deputada deve compartilhar chuveiro e outros espaços no presídio, que possui celas duplas e individuais.

Advogado solicitou liberdade temporária, mas autoridades italianas podem autorizar extradição imediatamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Zambelli segue presa no presídio feminino Germana Stefanini Reprodução/ Youtube/ Associazione Antigone

Detida desde terça-feira (29), a deputada licenciada Carla Zambelli aguarda o desfecho de seu processo de extradição no presídio feminino Germana Stefanini, localizado na região de Rebibbia, em Roma.

A unidade carcerária, uma das maiores da Itália, abriga mulheres em regimes de média e alta segurança, com capacidade projetada para 260 internas.

O complexo está dividido em oito alas. Cada andar possui 12 celas, equipadas com quatro camas (dois beliches) e banheiro. Também há opções de detenção individual.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Embora não tenha sido divulgado em qual área a parlamentar está alojada, sabe-se que precisará utilizar chuveiros coletivos com acesso a água quente.

‌



Conforme levantamento da Associação Antígona, entidade dedicada ao monitoramento do sistema penal italiano, o presídio opera com superlotação de 123%.

Entre as 336 detentas, 114 são estrangeiras. Dezoito cumprem pena em regime de segurança máxima, e uma reside com filhos pequenos.

‌



Nesta sexta-feira (1º), a Quarta Seção do Tribunal de Roma decidiu manter Zambelli presa.

A defesa, representada pelo advogado Fabio Pagnozzi, solicitou liberdade provisória enquanto aguarda a análise do Ministério da Justiça da Itália sobre o possível retorno da parlamentar ao Brasil.

‌



No entanto, a legislação local permite que autoridades italianas autorizem a extradição de maneira imediata, sem exigência de processo formal ou imposição de medidas cautelares.

Infraestrutura do presídio Germana Stefanini

Saúde

Atendimento médico disponível 24 horas

Psiquiatras prestam 25 horas de serviço semanal

Departamentos de ginecologia e obstetrícia

Enfermaria com 30 leitos

Celas

Unidades individuais possuem cama com colchão de espuma, vaso sanitário e pia de metal

Celas coletivas contam com quatro leitos, banheiro com chuveiro e janela

Educação e capacitação

Cursos técnicos e profissionalizantes, como administração hoteleira e artes

Programas de ensino médio e universitário

Atividades recreativas

Teatro, futebol de salão, leituras dirigidas e oficinas de roteiro

Contato com o exterior

Visitas permitidas de segunda a sábado

Agendamentos presenciais realizados em terminal eletrônico da unidade

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp