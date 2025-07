Tarifaço de Trump pode resultar na perda de US$ 1,3 bilhão nas exportações de carne do Brasil Em nota, Abrafrigo condenou o uso de uma possível retaliação por parte do governo brasileiro e defendeu diálogo diplomático Brasília|Do R7 23/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h32 ) twitter

Tarifas de Trump podem afetar o setor Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 31.7.2024

A possível taxação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros pode resultar na perda de US$ 1,3 bilhão nas exportações de carne e subprodutos bovinos do Brasil em 2025, aponta um estudo da Abrafrigo (Associação Brasileira de frigoríficos). Os prejuízos são ainda maiores no ano seguinte, podendo superar US$ 3 bilhões.

No início de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano a partir de 1º de agosto.

A medida, segundo Trump, é uma resposta direta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A tarifa adicional de 50% anunciada pelos EUA pode inviabilizar a continuidade das exportações de carnes e subprodutos bovinos para aquele mercado, reforçando a necessidade de busca por novos mercados”, diz o texto.

No documento, a Abrafrigo ressalta a importância do governo e órgãos responsáveis atuem em negociações imediatas com o governo dos EUA com base em atuação “diplomática sensata, responsável e pragmática visando à reversão da tarifa anunciada”.

A associação condenou o uso de uma possível retaliação por parte do governo brasileiro e disse que a medida poderia “prejudicar ainda mais o setor produtivo e a sociedade brasileira”.

Segundo a associação, os EUA representam 14,9% das exportações brasileiras de todos os tipos de carnes bovinas, com US$ 1,038 bilhão em receitas entre janeiro e junho de 2025.

No mercado geral, de janeiro a junho de 2025, as exportações de carnes e subprodutos bovinos alcançaram US$ 7,446 bilhões, indicando crescimento de 27,93% em relação ao mesmo período do ano anterior.

